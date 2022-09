LG, smart TV OLED a metà prezzo: offerta mai vista

Quando si cerca uno smart TV capace di garantire immagini di alta qualità, la scelta (quasi obbligatoriamente) ricade su un apparecchio con pannello OLED. I neri profondi e il contrasto infinito consentono di ottenere un’ampissima gamma di colori, per immagini più realistiche che mai.

Lo LG OLED65B26LA in offerta su Amazon è, senza dubbio alcuno, uno dei migliori smart TV con pannello OLED oggi disponibili sul mercato. Grazie al processore di ultima generazione a intelligenza artificiale, il televisore del produttore sudcoreano assicura una esperienza visiva di assoluta qualità. E grazie all’offerta senza precedenti di Amazon, oggi costa poco più della metà del prezzo di listino.

LG OLED65B26 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smart TV di fascia alta di LG coniuga un pannello OLED di assoluta qualità al processore α7 Gen 5 con AI, che analizza in tempo reale i fotogrammi del programma che si sta guardando e, grazie a potenti algoritmi di deep learning, adatta le impostazioni dello schermo alle immagini trasmesse. In particolare, gli algoritmi esaltano gli elementi in primo piano così da offrire sempre la miglior qualità di visione.

Grazie alle due tecnologie di ultima generazione Dobly (Vision IQ e Atmos) la qualità video e audio dello smart TV LG in offerta su Amazon è addirittura migliore. La prima delle due regola in maniera intelligente le impostazioni dello schermo in base alla luminosità della stanza nella quale si trova il TV, mentre la seconda farà percepire la provenienza dei suoni in maniera più puntuale e precisa, per un audio avvolgente.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, lo LG OLED65B26 può "sfoderare" tutto l’arsenale dei prodotti top di gamma pensati e realizzati dagli ingegneri e sviluppatori sudcoreani. La piattaforma operativa è webOS 22, sistema operativo proprietario che può contare su uno store di migliaia e migliaia di app. A questo si aggiunge LG ThinQ AI, piattaforma che consente di trasformare il TV in un hub della smart home. Grazie alla compatibilità con Alexa e gli altri assistenti vocali, sarà possibile controllare i dispositivi della casa domotica compatibili direttamente dallo schermo dell’apparecchio. O, ancora meglio, con semplici comandi vocali.

LG, smart TV OLED a rate su Amazon: prezzo dimezzato

Lo smart TV di fascia alta del produttore sudcoreano è tra le migliori offerte di oggi su Amazon e capire il perché non è affatto complicato. Lo LG OLED65B26 è disponibile con uno sconto del 45% sul listino e costa 1.439 euro. Il risparmio è considerevole: rispetto al prezzo consigliato dal produttore sudcoreano, lo smart TV in offerta costa 1.160 euro in meno.

Chi è iscritto ad Amazon Prime e ha aggiunto una carta di credito o di debito ai propri metodi di pagamento può poi usufruire del pagamento a rate di Amazon. In questo modo, sarà possibile comprare lo smart TV OLED di LG a rate senza interessi e senza alcun costo di gestione della pratica. Sarà sufficiente scegliere il pagamento a rate prima di aggiungere il prodotto al carrello e proseguire con l’acquisto. Non ci sarà bisogno di passaggi esterni o di attendere per l’approvazione: il pagamento a rate sarà immediatamente effettivo. In questo modo, lo LG OLED65B26 costa 119,92 euro al mese per 12 mesi.

LG OLED65B26, smart TV OLED 65 pollici con processore α7 Gen 5 con AI, compatibile con Alexa