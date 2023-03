LG, lo smart TV 55 pollici è al minimo storico su Amazon: va comprato subito

Trovare uno smart TV medio gamma che garantisca un’elevata qualità video a buon prezzo è un’impresa meno semplice di quanto ci si possa immaginare. Per questo è consigliabile affidarsi a marchi conosciuti.

Lo smart TV LG della serie Q75 da 55 pollici assicura un’esperienza visiva immersiva a un prezzo più che interessante. Il pannello LED avanzato e il processore di quinta generazione permettono infatti di vedere film e serie TV con una qualità impeccabile, mentre la piattaforma operativa dà accesso a programmi di ogni genere. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, lo smart TV LG non è mai stato così conveniente: un’offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

LG 55UQ75006LF Smart TV 4K 55 pollici con WEBOS22

LG 55UQ75006LF scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smart TV LG tra le migliori offerte di oggi su Amazon ha tra i suoi punti di forza un pannello LED e un processore in grado di restituire immagini realistiche come non mai. Lo schermo garantisce una gamma di colori molto ampia e, grazie alla risoluzione 4K UHD, immagini molto dettagliate. Il processore α5 Gen 5 sfrutta invece avanzati algoritmi per analizzare in tempo reale il flusso di fotogrammi e adattare le impostazioni al programma che si sta guardando.

E se questo non dovesse bastare, ci si può affidare alle mdoalità di visualizzazione preimpostate e basate su vari scenari. Il FILMMAKER MODE, ad esempio, è pensato per gli amanti del cinema e permette di vedere i film così come sono stati pensati da registi e montatori. Non solo le impostazioni di luminosità, contrasto e colore sono adattate automaticamente, ma anche la modalità di visualizzazione viene adattata al rapporto d’aspetto con il quale il film è stato girato. Insomma, sarà come essere al cinema, senza spostarsi dal salotto di casa.

La piattaforma operativa webOS 22, tra le più complete e apprezzate nel settore delle smart TV, garantisce l’accesso a contenuti multimediali di ogni tipo. Basterà installare una delle tante app dei servizi di streaming per accedere a serie TV e film, oppure accedere ai contenuti e canali che la stessa piattaforma mette a disposizione. E grazie al mirroring, potrai vedere video e foto salvate sullo smartphone in maniera semplice e immediata.

LG, lo smart TV da 55 pollici è al minimo storico: offerta e prezzo finale

Un televisore valido e versatile, dunque, disponibile oggi su Amazon a un prezzo a dir poco imperdibile. Lo smart TV del produttore sudcoreano è infatti acquistabile con uno sconto del 41% e costa 379,90 euro. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è considerevole: acquistandolo oggi lo si pagherà ben 270 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.