LG, crollato il prezzo dello smart TV rivoluzionario: minimo storico

Pochissimi giorni per approfittare di una delle migliori offerte disponibili su Amazon in questo momento. Non è un’iperbole, ma la pura verità. Bastano i semplici numeri per capire che non stiamo esagerando: oggi troviamo lo smart TV LG QNED91 con schermo da 75" scontato del 64%. Acquistandolo oggi si risparmiano 2250€. Inutile dire che si tratta del minimo storico: è il miglior prezzo web per questo smart TV, costa molto meno che sul sito ufficiale dell’azienda sudcoreana. L’offerta, come capita per tutte le promozioni speciali, ha una durata limitatissima: ci sono solo tre giorni di tempo per poterlo acquistare a questo prezzo super scontato.

Per quale motivo il prezzo di listino dello smart TV LG QNED91 da 75" è così elevato? Il motivo è molto semplice: integra le migliori tecnologie disponibili sul mercato. Solamente lo schermo sfrutta tre diverse tecnologie per assicurare la miglior visione possibile. Infatti il pannello è l’evoluzione dei normali televisori LED e fonde la tecnologia Quantum Dot con quella NanoCell (proprietaria di LG) e Mini Led. Un trio mai visto prima su uno smart TV. Ma non finisce qui: anche il processore è super potente e va a migliorare ancora di più la qualità dei contenuti. Insomma, siamo di fronte a uno smart TV “di lusso" che grazie allo sconto del 64% diventa accessibile a molti. Ecco le caratteristiche e il prezzo del LG QNED91 da 75 pollici.

Smart TV LG QNED91 da 75": la scheda tecnica

Se avete spazio a disposizione in casa, un’offerta così allettante per uno smart TV con queste caratteristiche difficilmente vi ricapiterà. Il televisore smart LG QNED91 da 75" integra le migliori componenti e tecnologie che troviamo al momento sul mercato. Andiamo con ordine e partiamo dallo schermo, sicuramente una delle componenti più importanti.

Lo smart TV LG ha un display che fonde ben tre tecnologie diverse: Quantum Dot, NanoCell e Mini LED. Lo schermo unisce la retroilluminazione con mini LED ai filtri NanoCell e Quantum Dot offrendo una qualità visiva mai vista in precedenza. I neri sono veramente profondi, quasi al livello degli smart TV OLED, e i contrasti sono elevatissimi. I circa 30.000 mini LED presente nel display riproducono immagini con colori luminosi e soprattutto realistici. A supporto c’è anche un processore molto potente (α7 di quarta generazione) che riesce a processare qualsiasi tipologia di immagine in pochissimi decimi di secondo. Inoltre, non manca il supporto all’HDR, al Dolby Vision e al Dolby Atmos.

Sullo smart TV troviamo anche le classiche modalità presenti sugli altri televisori LG. Stiamo parlando della FILMMAKER MODE pensata appositamente per film e serie TV, e anche di Game Optimizer che migliora le performance del televisore quando avviamo la nostra console preferita diminuendo al minimo la latenza. Grazie alle tecnologie VRR, ALLM e eARC i tuoi giochi saranno più fluidi e dinamici. Per gli amanti dello sport c’è Sport Alert che ti avvisa ogni volta che sta per iniziare la partita della tua squadra del cuore.

Non manca la parte dedicata all’intrattenimento e alle piattaforme online. Il sistema operativo webOS offre una grande varietà di applicazioni, tra cui tutte quelle dedicate a film, serie TV e sport in streaming. L’interfaccia utente è realizzata molto bene e bastano pochissimi tap sul telecomando per avviare il proprio programma preferito. Inoltre, con il supporto a Google Assistant e Alexa è possibile utilizzare i comandi vocali per avviare le applicazioni oppure per gestire i dispositivi della smart home.

Smart TV LG QNED91 da 75" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il super televisore smart LG QNED91 da 75" oggi lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 1.249€, con uno sconto incredibile del 64% rispetto al prezzo di listino, che era di 3499€. Facendo due rapidi calcoli si capisce immediatamente che acquistandolo adesso si risparmiano 2250€. Inutile dire che per lo smart TV LG si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis che si deve attivare in fase di check-out (prima leggete attentamente il regolamento). Lo smart TV LG viene venduto e spedito da Amazon ed è già disponibile in magazzino; quindi, la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. E soprattutto è gratuita.

