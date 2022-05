LG, lo smart TV da 43” al minimo storico: offerta top Amazon

Gli smart TV LG sono tra quelli più ricercati dagli utenti su Amazon e uno dei motivi, oltre alla qualità dei materiali, è sicuramente il prezzo. Infatti, molto spesso li troviamo sulla piattaforma di e-commerce in offerta con sconti che arrivano anche al 50% e si risparmiano centinaia di euro rispetto al prezzo di listino. E una di queste super offerte le troviamo oggi, con lo smart TV LG 43UP75006LF con schermo da 43" in offerta al minimo storico con uno sconto di ben il 35%. Lo smart TV scende finalmente sotto i 300€ e diventa un vero best buy (rispetto al prezzo di lancio il risparmio è superiore ai 300€).

Lo smart TV LG 43UP75006LF è il televisore ideale per tutti coloro che vogliono un dispositivo compatto, con ottime caratteristiche tecniche e che permetta di vedere tutti i propri programmi preferiti. La compatibilità con le app di video streaming è massima e ci sono anche delle modalità ad hoc per vedere al meglio serie TV, film e sport. C’è anche una modalità dedicata ai videogame che aumenta le performance e diminuisce la latenza. L’offerta è davvero molto valida e potrebbe terminare da un momento all’altro.

LG 43UP75006LF: la scheda tecnica e le funzionalità

Lo smart TV LG 43UP75006LF, come si può intuire dal nome, ha uno schermo con una diagonale da 43" e una risoluzione 4K UHD. Grazie alla tecnologia Real 4K i colori sono vivaci e brillanti e le immagini molto vicine a quelle reali. Il merito è anche dell’HDR e del processore Quad Core 4K in grado di far esprimere al meglio ogni singola componente del televisore.

Come in tutti gli smart TV LG troviamo a bordo il sistema operativo webOS che offre un’interfaccia utente molto semplice da utilizzare e tantissime applicazioni da poter installare. Logicamente troviamo le varie Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e RaiPlay. Inoltre, c’è anche l’app proprietaria LG Channels con diversi contenuti informativi completamente gratuiti.

Per vedere al meglio i nostri programmi preferiti ci sono diverse modalità di visione pensate appositamente per ogni singola categoria di contenuto. La FILMMAKER MODE, ad esempio, è pensata per film e serie TV, mentre la funzione Sport Alert ci avvisa ogni volta che sta per iniziare una partita della nostra squadra del cuore. Game Optimizer, invece, è pensato per gli appassionati dei videogame e per diminuire al minimo la latenza. Infine, lo smart TV LG è compatibile sia con Alexa sia con Google Assistente per controllarlo direttamente con la propria voce.

Smart TV LG 43UP75006LF in offerta: prezzo e sconto

Uno smart TV 4K da 43" sotto i 300€ è un vero affare, a maggior ragione se è LG. Oggi troviamo il televisore smart LG 43UP75006LF in offerta a un prezzo di 290,56€, il 35% in meno rispetto a quello consigliato. Se si prende come riferimento il prezzo di lancio del televisore (599€), lo sconto supera addirittura il 50%. Per questo motivo il televisore LG è un vero best buy. Acquistandolo oggi il risparmio supera i 300€. Lo smart TV è già disponibile e viene consegnato in pochissimi giorni. E c’è anche la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dall’acquisto.

LG 43UP75006LF