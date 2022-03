LG, lo smart TV da 43” 4K in offerta a un prezzo mai visto prima

I televisori con schermo da 43" sono tra i più ricercati dalle persone: hanno la dimensione perfetta per assicurare un’ottima visione dei contenuti e sono anche abbastanza compatti da entrare perfettamente nei salotti con poco spazio. Per questo motivo sono anche tra i più venduti sulle piattaforme di e-commerce e trovare la giusta offerta non è mai semplice. Oggi, però, su Amazon c’è una di quelle promozioni da cogliere al volo: lo smart TV da 43" di LG con schermo 4K è in offerta a 345€, il prezzo più basso di sempre. Nella pagina prodotto viene mostrato uno sconto del 23%, ma in realtà è molto più alto. Infatti, il prezzo di listino del televisore è di 599€ e lo sconto reale è del 43%. Praticamente lo si paga quasi la metà.

Lo smart TV LG 43UP75006LF è completo sotto ogni punto di vista: ha un pannello LED con risoluzione 4K UHD, ha un processore di ultima generazione, ha modalità che si adattano alla tipologia di contenuto e soprattutto ha una piattaforma per l’intrattenimento ricca di applicazioni. Chiedere di più a uno smart TV che costa meno di 350€ è davvero difficile. Inoltre, lo si può controllare anche con i comandi vocali grazie alla compatibilità con Google Assistant e Alexa. Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero, senza nessun costo per l’istruttoria della pratica.

Smart TV LG 43UP75006LF: la scheda tecnica

Gli smart TV LG sono diventati sinonimo di affidabilità e di ottima qualità. L’azienda sud-coreana negli ultimi anni è diventata una delle aziende leader e un punto di riferimento. E il motivo è molto semplice: smart TV come LG 43UP75006LF sono ottimi e costano molto meno rispetto alla concorrenza.

Lo smart TV in offerta oggi ha uno schermo LED da 43" con risoluzione 4K UHD. I colori sono brillanti e aumentano il realismo delle immagini. Il merito non è solo del pannello, ma anche del processore Quad Core 4K e della compatibilità con l’HDR. Il processore elimina la rumorosità nelle immagini e crea dei contrasti più vividi. Inoltre, grazie all’upscaling, qualsiasi contenuto viene mostrato in 4K, anche quelli che nativamente non lo sono.

Uno dei punti di forza dello smart TV LG 43UP75006LF è anche la presenza dell’intelligenza artificiale, che interviene sia sulla luminosità sia sul suono. La tecnologia AI Brightness interviene direttamente sulla luminosità grazie a un sensore che misura la luce circostante e adatta in automatico le immagini. La tecnologia AI Sound, invece, ottimizza la frequenza, gli effetti e le voci in base alla tipologia di contenuto.

Ottima anche la piattaforma per l’intrattenimento. Sul televisore troviamo il sistema operativo webOS 6.0 e la piattaforma AI ThinQ che rende ancora più intuitivo l’installazione delle app (ce ne sono tantissime, tra cui tutte quelle più importanti per vedere film, serie TV e sport) e la gestione dei propri contenuti preferiti. È anche compatibile con Alexa e Google Assistant per comandarla utilizzando direttamente la propria voce.

Infine, troviamo anche delle modalità ad hoc pensate appositamente per vedere al meglio film, serie TV e lo sport. Basta attivarle e lo smart TV cambierà automaticamente le impostazioni di audio e video adattandole al contenuto.

Smart TV LG 43UP75006LF in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Una super promo per uno smart TV con caratteristiche davvero interessanti. Oggi troviamo il televisore LG 43UP75006LF in offerta su Amazon a un prezzo di 345€, con uno sconto del 43% sul prezzo di listino. Il risparmio netto è di oltre 250€. La piattaforma di e-commerce permette anche di acquistare lo smart TV a rate a tasso zero: 5 rate da 69€ al mese. Il televisore viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna per i clienti Prime è gratuita e veloce. Ci sono 30 giorni di tempo per testarlo e per fare il reso.

