LG, lo smart TV 4K da 48" al minimo storico su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo televisore da mettere in salotto o in camera da letto, questo può essere il miglior momento per acquistarne uno. Lo LG C14LB Smart TV 4K OLED da 48" è infatti disponibile al suo minimo storico su Amazon, con un prezzo inferiore ai 1.000 euro. Un televisore estremamente versatile che, grazie al processore di ultima generazione, offre ottime performance sia che si guardi una serie TV o un film, sia che si guardi la partita della propria squadra del cuore.

Ovviamente, lo smart TV di LG non è il solo prodotto in offerta su Amazon. Per restare aggiornati sulle promozioni in tempo reale iscrivetevi al canale Telegram di Libero Tecnologia cliccando qui. Scoprirete così in anteprima le offerte su smartphone, smart TV, smartwatch e molto altro ancora.

LG C14LB Smart TV 4K OLED da 48", caratteristiche e funzionalità

Tra i modelli di punta dell’ultima generazione della serie C del produttore coreano, lo smart TV LG C14LB in offerta su Amazon è dotato di un pannello OLED con risoluzione 4K (3840×2160 pixel). Dietro il pannello trova spazio il processore α9 di quarta generazione, capace di “macinare" algoritmi di intelligenza artificiale e di sfruttare il deep-learning per regalare la miglior qualità audio-video possibile e far godere gli utenti di un’esperienza visiva senza pari.

A gestire il tutto troviamo il sistema operativo webOS 6.0, che permetterà di installare tutte le app di streaming video e audio più diffuse e utilizzate. Potrete così godervi i vostri show preferiti su Amazon Prime Video (come The Ferragnez, ad esempio, che potrete vedere gratis iscrivendovi da questo link), Netflix, NowTV; oppure ascoltare le vostre canzoni preferite da Amazon Prime Music Unlimited, Spotify e molti altri ancora.

Gli smart TV della serie C14, inoltre, sono ottimizzati per il gaming: grazie alla collaborazione con NVIDIA e AMD, il TV ha ottenuto la certificazione G-SYNC e AMD FreeSync™ Premium. Sarete così sicuri di poter giocare con le vostre console preferite con il massimo dei dettagli e, di fatto, senza alcuna latenza: il tempo di risposta di 1ms assicura un gameplay fluido e senza scatti, permettendovi così di eccellere in qualunque “disciplina" videoludica.

La compatibilità con Amazon Alexa e Assistente Google vi dà infine la possibilità di controllare il TV con dei semplici comandi vocali: potrete cambiare canale, aumentare il volume o lanciare le app installate senza dover ricorrere al (pur comodo) telecomando. Completano la scheda tecnica dello smart TV LG C14LB 4K da 48 pollici la connettività Wi-Fi e Bluetooth, il sintonizzatore DVB-T2 HEVC per il digitale terrestre, 4 ingressi HDMI 2.1 e 3 ingressi USB.

LG C14LB Smart TV 4K OLED da 48", prezzo e offerta

Lo smart TV C14LB di LG è oggi disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. Anche se non c’è uno sconto sul listino, il prezzo di 999,00 euro è di gran lunga più basso rispetto al prezzo medio di Amazon (e del prezzo sullo store del produttore coreano): un’offerta raramente vista sul portale di e-commerce per eccellenza, e che difficilmente verrà riproposta prima della fine delle festività natalizie. Insomma, una promozione da non lasciarsi sfuggire.

Nonostante lo smartTV LG C14LB sia al suo minimo storico, alcuni potrebbero non voler pagare i 999 euro in un’unica soluzione. In questo caso, Amazon offre loro una doppia possibilità: pagamento rateale con Cofidis e pagamento a rate con Amazon. Il pagamento rateale offerto dal colosso del commercio elettronico – disponibile solo per utenti iscritti da almeno 1 anno, con carta di credito verificata e buona cronologia di pagamenti – possono scegliere di acquistare lo smart TV in 12 rate a tasso 0, senza interessi né spese di istruttoria. In alternativa, con l’opzione “Paga a rate a Tasso 0 con Cofidis" utilizzabile da tutti senza alcuna distinzione, si potrà scegliere se pagare in 5 rate, in 12 rate o 24 rate senza pagare alcun interesse (TAEG 0).

LG OLED TV 48