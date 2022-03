LG, lo smart TV 4K costa meno di 500 euro: offerta imperdibile

Trovare uno smart TV a prezzi accettabili è meno difficile di quanto si possa pensare. Prendete, ad esempio, lo LG 43NANO756PR, un apparecchio versatile ed estremamente funzionale oggi tra le offerte top di Amazon. Lo smart TV 4k del produttore coreano è infatti caratterizzato da un design elegante e dimensioni estremamente compatte: potrà essere così posizionato in sala da pranzo o camera da letto senza molte difficoltà.

Anche se il prezzo è da smart TV low cost, le caratteristiche tecniche dell’apparecchio del produttore coreano non hanno nulla da invidiare a quelle di prodotti più costosi e rinomati. L’esclusiva tecnologia utilizzata da LG per realizzare il pannello LCD regala infatti colori saturi e immagini estremamente “reali". Merito anche del processore LG e delle funzionalità smart, che migliorano ulteriormente l’esperienza visiva e d’uso del televisore.

Per non perdere nessuna delle offerte top di Amazon iscriviti al canale Telegram di Libero Tecnologia cliccando qui. Ogni giorno riceverai notifiche in tempo reale con le migliori offerte su smartphone, smartwatch, smart TV, tablet, computer e dispositivi della smart home, con sconti che ti permetteranno di risparmiare anche centinaia di euro sui tuoi dispositivi e apparecchi preferiti.

LG 43NANO756PR smart TV 4K NanoCell: caratteristiche e funzionalità

Pur non avendo un pannello OLED, lo smart TV LG 43NANO756PR (dotato di pannello da 43 pollici con risoluzione 4K) garantisce una esperienza visiva fuori dal comune. Merito della tecnologia proprietaria NanoCell, che permette di filtrare e raffinare i colori e rimuovere così ogni impurità dalla lunghezza delle onde RGB. I vantaggi di questa soluzione sono visibili a occhio nudo: i colori mostrati a schermo saranno puri e precisi, conferendo alle immagini un elevanto livello di realismo e una vivacità che non teme confronti.

La compatibilità con lo standard HDR 10 Pro e lo standard Dolby Digital fa sì che la visione di serie TV e film non sarà mai stata così piacevole: la modalità FILMMAKER, ad esempio, preserva il rapporto d’aspetto delle immagini voluto dal regista e disattiva il “motion smoothing", per un’esperienza simile a quella che si prova sulle poltrone delle sale cinematografiche.

Sul fronte delle funzionalità smart, lo LG 43NANO756PR garantisce quanto di meglio la tecnologia coreana sia in grado di offrire oggi. Il processore quad core 4K non solo consente di ridurre il rumore delle immagini – migliorandone ulteriormente la qualità – ma anche di adattare automaticamente le impostazioni e le preferenze del TV al programma che stiamo guardando. Oltre alla modalità FILMMAKER di cui abbiamo già parlato, lo smart TV di LG mette a disposizione delle modalità ad hoc per eventi sportivi e per videogame. La tecnologia AI ThinQ, invece, consente di trasformare il televisore in un hub per la casa smart: compatibile con Alexa e Assistente Google, permette di gestire con semplici comandi vocali tutti i dispositivi della casa domotica connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Il sistema operativo webOS mette a disposizione centinaia di app da installare sul TV: non solo i vari Prime TV (clicca qui per un mese di abbonamento gratis) o Netflix, ma anche utility, videogame, app di produttività e molto altro.

LG 43NANO756PR smart TV 4K NanoCell in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lo smart TV 4K LG 43NANO756PR è tra le offerte top di Amazon non a caso. L’apparecchio è scontato quasi del 40% (del 36% a esser precisi) e costa 449,90 euro, cifra non molto superiore al minimo fatto registrare nel corso degli ultimi mesi. Rispetto al listino, il risparmio è di ben 249,10 euro: un’offerta che non sappiamo se e per quanti giorni verrà ancora prolungata e dunque da non lasciarsi sfuggire.

Gli iscritti ad Amazon Prime, inoltre, potranno scegliere di pagare in cinque rate senza interessi e senza spese di istruttoria: lo smart TV 4K di LG costa così 89,98 euro al mese per cinque mesi. In alternativa, si può scegliere di pagare con il servizio “Acquista subito e paga a rate" di Cofidis, con la possibilità di dilazionare il paagamento fino a 20 mesi.

LG 43NANO7656PR, smart TV 4K con tecnologia NanoCell