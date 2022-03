LG, il prezzo dello smart TV 4K da 50” è crollato: sconto incredibile

La settimana del 7 marzo si apre con un’offerta da non lasciarsi sfuggire, soprattutto se si è alla ricerca di un nuovo smart TV per il proprio salotto. Su Amazon, infatti, troviamo il televisore LG 50UP75006LF con schermo 4K da 50" a un prezzo di 360€, ben il 40% in meno rispetto a quello di listino. Per lo smart TV si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e di uno dei prezzi migliori di tutto il web. Non è un caso che in questi giorni è il televisore più venduto su Amazon e anche uno dei più desiderati. E c’è la possibilità anche di pagarlo a rate a tasso zero.

L’offerta cade in concomitanza con la data dell’8 marzo, giorno in cui ci sarà lo switch-off del digitale terrestre. Come stiamo ascoltando in questi giorni in TV, dall’8 marzo alcuni canali nazionali saranno disponibili in HD e con la nuova codifica MPEG-4. Codec che non è supportato da tutti i televisori (soprattutto quelli più vecchi) e quindi bisogna farsi trovare pronti. Una delle soluzioni è acquistare proprio uno smart TV di nuova generazione, come questo in super offerta di LG. Se non si vuole spendere tanto, difficile trovare un’offerta migliore di questa. La richiesta è molto alta, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Smart TV LG 50UP75006LF: la scheda tecnica

Tutto quello che si chiede a uno smart TV nel 2022 lo troviamo nelle caratteristiche del LG 50UP75006LF. Ha uno schermo che garantisce immagini in altissima definizione, una piattaforma multimediale che permette di installare tantissime applicazioni e soprattutto il supporto al nuovo digitale terrestre.

Lo schermo ha una diagonale da 50" con risoluzione 4K UltraHD. I colori delle immagini sono brillanti e i dettagli super definiti, grazie anche processore al quad core 4K che elimina la rumorosità e crea contrasti più vividi. Inoltre, il potente processore migliora anche la qualità delle immagini in bassa risoluzione.

Lo smart TV LG 50UP75006LF è pensato anche per l’intrattenimento. Offre diverse modalità pensate per vedere al meglio film e serie TV (FILMMAKER MODE™), lo sport e anche i videogame. Inoltre, monta il sistema operativo webOS 6.0 con la possibilità di installare centinaia di applicazioni tra cui Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, DAZN e YouTube.

Come detto, il televisore supporta il nuovo digitale terrestre DVB-T2 e non ci saranno problemi con lo switch-off delle frequenza e con la nuova codifica del segnale.

Smart TV LG 50UP75006LF in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Lo smart TV LG da 50" è il televisore più venduto su Amazon negli ultimi giorni e il motivo è molto semplice: costa praticamente la metà. Infatti, oggi troviamo lo LG 50UP75006LF in offerta a un prezzo di 360€, il 40% in meno rispetto a quello di consigliato. Acquistandolo si risparmiano quasi 240€, una bella cifra per questo dispositivo. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 72€ al mese. Lo smart TV viene venduto e spedito direttamente da Amazon, ma per la consegna bisogna aspettare qualche settimana data l’elevata richiesta. Per il reso ci sono 30 giorni di tempo. Se volete uno smart TV che supporta il nuovo DVB-T2, difficilmente troverete un’offerta migliore di questa.

Smart TV LG da 50 pollici