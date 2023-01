LG, questo smart TV da 50” in offerta con uno sconto esagerato: offerta incredibile

Trovare uno smart TV a un buon prezzo oramai è abbastanza semplice, basta aspettare l’offerta giusto. La parte complicata è quando si è alla ricerca di un televisore smart a un prezzo eccezionale. E in questo caso oltre all’offerta giusta, bisogna anche essere veloci, perché solitamente durano solo pochi istanti. Oggi è una di quelle giornate in cui troviamo una super promo e il merito è dello smart TV LG 50UQ75006LF che troviamo su Amazon. È disponibile con uno sconto di ben il 38% e si risparmiano poco più di 200€. Si tratta anche del minimo storico e del migliore prezzo web che troviamo per questo dispositivo.

Questo smart TV LG da 50" è la soluzione ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un televisore con un ottimo schermo e che allo stesso tempo non costi uno sproposito. Inoltre, essendo stato lanciato nel 2022 dispone anche di componenti di ultima generazione, come ad esempio il processore α5 di quinta generazione che assicura immagini con una qualità elevatissima. Altro punto di forza è il sistema operativo WebOS 22 sviluppato direttamente da LG e ritenuto uno dei migliori per i televisori smart.

Smart TV LG 50 pollici

Smart TV LG 50 pollici: la scheda tecnica

Trovare uno smart TV lowcost con queste caratteristiche non è una cosa da tutti i giorni. E per questo motivo bisogna approfittarne immediatamente, prima che l’offerta termini. Vediamo la scheda tecnica.

In un televisore la prima cosa da analizzare è sicuramente lo schermo. E su questo punto lo smart TV LG 50UQ75006LF è ben attrezzato. Troviamo un pannello da 50" con risoluzione 4K UHD e la tecnologia Real 4K che porta l’esperienza di visione su un altro livello grazie a colori realistici. Il merito è anche della presenza del processore α5 di quinta generazione che oltre ad assicurare la giusta potenza, effettua anche l’upscaling delle immagini. Cosa vuol dire? Si tratta di una speciale tecnologia che trasforma in 4K anche i contenuti che nativamente non lo sono.

Altro punto di forza degli smart TV LG è il sistema operativo. Su questo modello troviamo la versione WebOS 22, l’ultima rilasciata dal produttore sud-coreano. Troviamo tutte le app più utilizzate, comprese quelle delle piattaforme streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Apple TV, Disney+ e YouTube. È possibile anche creare dei profili personali e ricevere suggerimenti in base alle proprie preferenze. Il televisore supporta anche gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant per controllarlo direttamente con la propria voce.

Lo smart TV è impreziosito anche dalla presenza di alcune modalità speciali pensate appositamente per le singole categorie di prodotto. Un esempio è la FILMMAKER MODE che regola i diversi parametri dello schermo per offrirti un’esperienza da cinema. Altrettanto utile è la Game Dashboard e la funzione Sport Allert.

Smart TV LG 50UQ75006LF in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smart TV LG da 50" in offerta a un prezzo di 341,05€ con uno sconto monstre del 38%. Si tratta del minimo storico e acquistandolo adesso si risparmiano più di 200€. Il prezzo è davvero interessante: difficile trovare un televisore con queste caratteristiche a meno di 350€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 68,21€ al mese. La consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

Smart TV LG 50 pollici

