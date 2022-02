LG, lo smart TV OLED da 55" al prezzo più basso di sempre: costa la metà

Che LG sia, al momento, tra i migliori produttori di smart TV (se non il migliore in assoluto) non è affatto un segreto. Gli apparecchi del produttore coreano coniugano ottime caratteristiche tecniche a una piattaforma software tra le più avanzate, garantendo così un’esperienza visiva di gran lunga superiore alla media. Per questo l’offerta di oggi su Amazon è di quelle da non lasciarsi scappare.

Sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza è disponibile infatti uno degli smart TV di punta di LG con uno sconto che dimezza (quasi) il prezzo. Dotato di pannello OLED da 55 pollici e caratterizzato da un design elegante e raffinato, l’apparecchio del produttore coreano si adatta alla perfezione in qualunque ambiente. Ideale, dunque, se siete alla ricerca di un nuovo televisore da sistemare in salotto: il TV in offerta quasi a metà prezzo su Amazon è esattamente quello che state cercando.

LG OLED55A16LA, smart TV 4K: caratteristiche e funzionalità

Come accennato, tra le caratteristiche tecniche dello LG OLED55A16LA in offerta su Amazon spicca il pannello OLED da 55 pollici, capace di assicurare una qualità video elevatissima. Ma non solo: il processore α7 di quarta generazione con intelligenza artificiale è infatti in grado di assicurare funzioni avanzate, che sfruttano al massimo le specifiche del pannello per assicurare la miglior esperienza visiva possibile. Modalità video come la FILMMAKER MODE e quella Sport sarà possibile vedere film, serie TV ed eventi sportivi in maniera fluida e conservando il rapporto d’aspetto pensato dal regista.

Inoltre, grazie alla compatibilità con Dolby Vision IQ e HDR 10, i colori delle immagini saranno sempre vividi e realistici come non mai. Le impostazioni verranno adattate automaticamente al programma che stiamo guardando, così da assicurarci un’esperienza senza pari.

A gestire il tutto troviamo webOS, sistema operativo progettato e sviluppato appositamente dal produttore coreano per i propri smart TV, capace di assicurare un supporto esteso e un vastissimo repertorio di applicazioni di ogni genere. Non mancano ovviamente le app per i maggiori servizi di streaming video come Prime Video (cliccando qui potrete attivare un abbonamento con un mese gratis) e Netflix o i servizi di streaming Audio come Prime Music Unlimited e Spotify.

A queste si aggiungono letteralmente centinaia di altri applicativi che permetteranno di trasformare il TV in una sorta di hub per la nostra casa domotica. Grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistente sarà infatti possibile controllare con semplici comandi vocali tutti i dispositivi connessi che abbiamo in casa: sarà così possibile attivare o disattivare il sistema di riscaldamento e raffrescamento della casa stando seduti sul divano, oppure attivare l’aspirapolvere robot o cambiare tonalità di colore delle lampadine del salotto.

LG OLED55A16LA, smart TV 4K in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Caratteristiche tecniche da top di gamma unite, però, a un prezzo da medio gamma. Una combinazione piuttosto interessante, insomma. Lo smart TV LG OLED da 55" è infatti disponibile su Amazon con uno sconto del 45% sul prezzo di listino. Così, anziché pagarlo oltre 1.500 euro, lo LG OLED55A16LA costa “solo" 879,90 euro, il prezzo più basso mai raggiunto sulla piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos. Inoltre, grazie al servizio “Acquista subito e paga a rate a Tasso Zero" di Cofidis, sarà possibile rateizzare il pagamento fino a 24 mesi senza pagare interessi. Sarà sufficiente, in fase di check-out, selezionare la modalità di pagamento a rate e seguire la procedura guidata.

LG OLED55A16LA, smart TV 4K OLED compatibile con Alexa e Google Assistente