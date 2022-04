LG, lo smart TV NanoCell quasi a metà prezzo: offerta imperdibile

Da tempo, LG è entrata nell’Olimpo dei produttori di smart TV. La casa sudcoreana progetta e realizza apparecchi caratterizzati da un’elevata qualità costruttiva e capaci di assicurare un’esperienza visiva eccellente indipendentemente dal programma che si sta guardando. Si tratta di dispositivi versatili e completi, caratterizzati da un design lineare e, allo stesso tempo, elegante. Per questo, quando si trova uno smart TV LG in offerta è più che consigliabile non farsela scappare.

Lo smart TV LG NanoCell 43NANO756PR è un esempio più che calzante: di dimensioni compatte e caratterizzato da un design bezel-less, si adatta alla perfezione a qualunque stanza di casa. A questo si aggiungono funzionalità smart degne di un primo della classe. Grazie alle varie modalità di visualizzazione, poi, le impostazioni dell’apparecchio si adattano automaticamente in base al programma che si sta guardando, in modo da garantire le migliori prestazioni possibili.

LG NanoCell 43NANO756PR smart TV da 43 pollici, caratteristiche e offerte

Il punto di forza dello smart TV LG in offerta su Amazon è il pannello con la tecnologia NanoCell, che sfrutta la nanotecnologia per visualizzare colori e sfumature naturali e senza distorsioni, da ogni angolo di visualizzazione. Pur non essendo un pannello OLED, la qualità delle immagini sarà così sempre ottimale: le nanotecnologie migliorano la purezza dei colori e ampliano la gamma dinamica. Inoltre, grazie alla tecnologia REAL 4K e PURE COLORS, le immagini saranno visibilmente più nitide.

Grazie alle varie modalità di visualizzazione, poi, saranno gli algoritmi del TV a scegliere le impostazioni per garantire la miglior esperienza visiva possibile. Con la FILMMAKER MODE, ad esempio, il processore disattiva il “Motion smoothing" e preserva il rapporto d’aspetto e i frame originali, così da vedere il film così come immaginato dal regista. Il Game Optimizer, invece, è perfetta per gli appassionati di gaming: processore e algoritmi vari sceglieranno le migliori impostazioni delle immagini e ottimizzeranno la grafica.

A gestire il tutto troviamo la piattaforma operativa webOS, sviluppata dagli ingegneri LG e aggiornata all’ultima versione disponibile. Si avrà così accesso a migliaia e migliaia di applicativi di ogni genere, dai servizi per lo streaming video (come Prime Video, ad esempio) alle app di utilità e programmi di produttività. Grazie al supporto alla piattaforma LG AI THINQ, infine, lo smart TV si trasforma in un hub per la casa domotica, controllabile con semplici comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistente.

LG NanoCell 43NANO756PR smart TV da 43 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lo smart TV LG NanoCell 43NANO756PR è tra le offerte top di oggi su Amazon grazie allo sconto del 46% sul prezzo di listino. L’apparecchio costa così 379,00 euro anziché 699,00 euro, con un risparmio sul listino di 320 euro. Gli utenti Prime che hanno registrato una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento dell’account possono inoltre usufruire del pagamento rateale Amazon. In questo modo si può pagare lo smart TV in 5 rate senza interessi né costi di pratica a 75,80 euro al mese per cinque mesi.

LG NanoCell 43NANO756PR, smart TV 4K UHD con webOS 6.0 e compatibile con Alexa