LG, lo smart TV Nanocell da 43” al minimo storico: offerta top

Passata la Pasqua, ricominciano su Amazon le offerte speciali che riguardano tantissimi dispositivi, dagli smartphone, ai tablet passando per i prodotti per la casa intelligente. Oggi, però, vogliamo parlarvi della promozione che riguarda lo smart TV LG NanoCell 43NANO796PC che troviamo sul sito di e-commerce in offerta al minimo storico con uno sconto del 22% che fa risparmiare circa 100€. Si tratta di uno dei televisori più richiesti nelle ultime settimane e per questo motivo i tempi di spedizione sono leggermente più lunghi rispetto al normale.

Lo smart TV di LG ha uno schermo da 43" con risoluzione 4K e tecnologia NanoCell che assicura colori realistici e vivaci. Il rumore tipico dei pannelli che troviamo sulla maggior parte dei televisori è praticamente inesistente sugli schermi con tecnologia NanoCell. Le caratteristiche top dello smart TV LG non finiscono qui: abbiamo anche delle modalità ad hoc pensate per vedere al meglio film, serie TV e anche le partite della nostra squadra del cuore. A gestire il tutto c’è il processore Quad Core che permette anche di fare l’upscaling dei contenuti che nativamente non sono in risoluzione 4K.

Smart TV LG NanoCell 43NANO796PC: scheda tecnica e funzionalità

Oramai gli smart TV sono tutti molto simili tra di loro e per emergere devono avere qualche particolarità. L’unicità di questo smart TV LG è il suo schermo. Infatti, sfrutta la tecnologia proprietaria NanoCell (di LG) per offrire colori vividi e realistici. La fusione tra il Real 4K e la tecnologia NanoCell diminuisce al minimo il rumore e permette all’utente di vedere al meglio i propri contenuti preferiti. Il pannello ha una diagonale da 43" e una risoluzione 4K UHD. A supporto troviamo anche il Quad Core Processor 4K che aiuta a eliminare ulteriormente il rumore e permette anche l’upscaling delle immagini che non sono in risoluzione 4K.

A gestire la parte smart c’è il sistema operativo webOS e AI ThinQ, entrambi sviluppati da LG. L’interfaccia utente è molto semplificata e in pochissimi secondi possiamo lanciare qualsiasi piattaforma di video streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney +, DAZN, YouTube. RaiPlay. C’è anche il supporto agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant: basta un semplice comando vocale per lanciare un programma o una serie TV.

Lo smart TV LG NanoCell 43NANO796PC integra anche delle modalità ad hoc che automaticamente cambiano alcune impostazioni audio e video per adattarsi al contenuto. La FILMMAKER MODE, ad esempio, disattiva il motion smoothing preservando il rapporto d’aspetto, i colori e i frame rate originali. La modalità Sport, invece, ti avvisa in tempo reale quando sta iniziando il match della tua squadra del cuore. Infine, lo smart TV LG è anche pensato per il gaming, con la possibilità di ottimizzare la grafica in base al gioco.

Smart TV LG NanoCell 43NANO796PC in offerta: prezzo e sconto

Minimo storico e super prezzo per lo smart TV LG NanoCell 43NANO796PC. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 352€, il 22% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio netto si avvicina ai 100€. Il televisore smart viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce, ma per la spedizione bisogna aspettare alcune settimane. Però, come capita spesso con Amazon, la consegna potrebbe avvenire anche in anticipo se arrivano nuove scorte in magazzino. In ogni caso ci sono 30 giorni di tempo per fare il reso, che partono dal giorno della consegna.

LG NanoCell 43NANO796PC