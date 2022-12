LG, prezzo stracciato per lo smart TV: mai così conveniente

Se dovete acquistare un nuovo televisore e siete alla ricerca di un apparecchio che garantisca contrasto elevato, immagini luminose e dettagliate e un realismo mai visto prima, allora la scelta non potrà che ricadere su un TV con pannello OLED.

Lo smart TV LG OLED48A26LA soddisfa tutte queste vostre necessità, mettendovi inoltre a disposizione una delle piattaforme operative più avanzate e complete del settore (se non la migliore in assoluto). Grazie all’offerta top su Amazon, poi, diventa un vero e proprio best buy del settore: acquistandola oggi, sarà possibile risparmiare oltre 350 euro sul prezzo di listino. Un’offerta da non lasciarsi assolutamente scappare.

Smart TV LG OLED Serie A2, schermo 48 pollici, con WebOS e compatibile con Alexa

LG OLED48A26LA scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di uno dei pannelli OLED più avanzati sul mercato, lo smart TV LG OLED della serie A2 può sfruttare la capacità di calcolo e analisi del processore α7 GEN 5 con Intelligenza artificiale. In grado di processare complessi algoritmi di apprendimento automatico, il processore per smart TV del produttore sudcoreano analizza il flusso dei fotogrammi in tempo reale, così da ottimizzare le impostazioni in base al programma che si sta guardando.

E se questo non dovesse bastare, ci si può sempre affidare ai profili preimpostati che massimizzano le performance in base all’utilizzo che facciamo del TV. Ne è un esempio la modalità FILMMAKER, grazie alla quale vedere film e serie TV esattamente come sono state pensate da regista e montatori. La compatibilità con tecnologie come Dolby Vision IQ e Dolby Atmos migliora ulteriormente la qualità di video e immagini, per un’esperienza visiva senza paragoni.

La piattaforma operativa proprietaria WebOS dà modo poi di accedere a migliaia di contenuti multimediali ed espandere le modalità di utilizzo dell’apparecchio grazie a una ricchissima collezione di app di ogni genere. La compatibilità con Alexa e gli altri maggiori assistenti vocali permette di chiedere al tuo TV tutto ciò che desideri e controllare i dispositivi smart che hai in casa.

LG, lo smart TV OLED a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato, lo smart TV OLED del produttore sudcoreano può essere acquistato su Amazon a un prezzo davvero interessante, con la possibilità di pagare tutto in 12 rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Acquistandolo oggi, lo LG OLED48A26LA costa 743,85 euro, con uno sconto del 32% e un risparmio di 350 euro sul prezzo di listino. Un’offerta che diventa anche più interessante grazie al pagamento rateale offerto direttamente da Amazon e presente nella pagina prodotto (5 rate a tasso zero).

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o una carta di debito al proprio account possono scegliere di pagare in dodici rate a interessi zero. Basterà scegliere questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi seguire il solito processo di acquisto. In questo modo, lo smart TV OLED di LG costa 62,67 euro al mese per un anno. Poco più di due caffè al giorno.

