LG, lo smart TV OLED da 55” in offerta a metà prezzo: lo sconto è esagerato

Gli smart TV OLED sono diventati l’ultima frontiera in fatto di televisori commerciali. Il costo è indubbiamente elevato, ma con il passare degli anni stanno diventando sempre più abbordabili. Se a questo abbiniamo anche le offerte di Primavera di Amazon ecco che lo smart TV OLED può diventare un vero affare. Affare che è sicuramente il televisore LG OLED55A16LA con schermo da 55" che oggi troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 749,90€ e con uno sconto del 53%. Praticamente acquistandolo oggi si risparmia più della metà (una cifra superiore agli 800€).

Il televisore OLED non ha bisogno di tante presentazioni: è una delle migliori tecnologie al mondo per quanto riguarda gli schermi. I neri sono profondissimi e grazie ai pixel autoilluminanti la fedeltà cromatica è molto elevata. Lo schermo, però, non varrebbe nulla senza il giusto supporto. E su questo smart TV LG troviamo tutto il necessario, a partire dal processore α7 di quarta generazione che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare le immagini e l’audio. E poi troviamo anche una piattaforma multimediale compatibile con qualsiasi app di video streaming. Grazie allo schermo OLED sembrerà di stare al cinema. L’offerta è molto vantaggiosa e per questo motivo potrebbe terminare da un momento all’altro. Se volete regalarvi un nuovo smart TV, questa è la promozione che stavate aspettando.

Smart TV LG OLED55A16LA: caratteristiche e funzionalità

Pe descrivere le caratteristiche tecniche dello smart TV LG in offerta oggi si è obbligati a partire dallo schermo. Il display OLED ha una diagonale da 55" e logicamente ha una risoluzione 4K UHD. Lo schermo OLED di LG ha milioni di pixel autoilluminanti che offrono una qualità delle immagini superiore rispetto a quella del classico pannello LED. Ma le differenze non finiscono qui, perché nello schermo OLED i neri sono profondissimi e i contrasti molto elevati. Inoltre, i display OLED di LG garantiscono il 100% di fedeltà cromatica: i colori che vedi sullo schermo corrispondono minuziosamente ai colori dell’immagine originale.

Lo smart TV LG OLED55A16LA si adatta a qualsiasi tipologia di contenuto. Per i film c’è una modalità ad hoc (FILMMAKER MODE) che esalta immagini e audio, per i videogame la latenza è bassissima e per lo sport i giocatori non lasciano la fastidiosa “scia" che molto spesso si vede sullo schermo. Inoltre, grazie al supporto alle tecnologie Dolby Atmos e Dolby Vision IQ la qualità è assicurata.

Per la parte dedicata all’intrattenimento troviamo il collaudato sistema operativo proprietario webOS, compatibile con praticamente tutte le app per il video streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN e YouTube. Lo smart TV, essendo di ultima generazione, è pronto per il nuovo digitale terrestre.

Smart TV LG OLED55A16LA in offerta: prezzo e sconto

Gli smart TV OLED hanno un prezzo di listino molto elevato e questo lo sappiamo tutti. Ma quando sono disponibili queste offerte diventano alla portata di molti. Oggi lo smart TV LG OLED55A16LA è in offerta a un prezzo di 749,90€, con uno sconto di ben il 53%. Il risparmio netto è di 850€, una cifra con cui ci si può acquistare un iPhone 13. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e da attivare in fase di check-out. Il dispositivo è spedito e venduto direttamente da Amazon e per la consegna gratuita non bisogna aspettare molti giorni. Ci sono anche 30 giorni di tempo per effettuare il reso.

Smart TV LG da 55 pollici OLED