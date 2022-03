LG, lo smart TV OLED da 65” in offerta con uno sconto impressionante

Ci sono dei dispositivi che per le loro tecnologie e per le loro “dimensioni" hanno un costo molto elevato. Tra questi dispositivi troviamo sicuramente gli smart TV OLED, che nonostante i passi avanti fatti negli ultimi anni, hanno molto spesso un prezzo di listino molto elevato. Soprattutto se poi sono prodotti da aziende come LG che nel settore dei televisori è diventata un punto di riferimento. E per questo motivo non è strano trovare smart TV OLED a marchio LG a prezzi che superano abbondantemente i 1000-2000 euro (in base alla grandezza dello schermo). Oggi, però, è un giorno speciale: su Amazon è disponibile lo smart TV LG OLED65A16LA a un prezzo di 1282,99€, con uno sconto di ben il 47%.

Facendo due rapidi calcoli si capisce immediatamente che il prezzo di listino di questo smart TV sfiora i 2400€. Per questo motivo l’offerta di oggi è davvero speciale: il prezzo resta elevatissimo, ma su quello di listino si risparmiano più di 1100€. E lo si può pagare anche a rate a tasso zero. Per quale motivo questo televisore costa così tanto? In primis per lo schermo e per le dimensioni: display OLED da 65" con risoluzione 4K che garantisce immagini con una qualità elevatissima. Ma non finisce qui: lo smart TV LG integra le migliori componenti del momento, dal processore fino alle varie modalità di visione che si adattano alla tipologia di contenuto.

Smart TV LG OLED65A16LA: la scheda tecnica

Se state cercando il vostro nuovo televisore per il salotto, questo LG OLED65A16LA può fare al caso vostro. Le dimensioni sono importanti, ma difficilmente troverete un televisore con un rapporto qualità-prezzo così elevato.

Lo smart TV smart TV LG OLED65A16LA, come si può intuire dal nome, ha un pannello OLED da 65" con risoluzione 4K UHD. La qualità delle immagini è elevatissima grazie ai milioni di pixel auto-illuminanti che sono in grado di riprodurre colori vivaci e dei neri profondissimi. La fedeltà cromatica è del 100% e questo vuol dire che i colori corrispondono precisamente ai a quelli dell’immagine originale.

Per garantire il massimo delle prestazioni è presente anche un processore top di gamma. Alla base dello smart TV OLED di LG troviamo un processore 4K di quarta generazione che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare al meglio la qualità dei contenuti. Inoltre, c’è anche il supporto al Dolby Vision IQ che regola in maniera intelligente le impostazioni delle immagini, e anche al Dolby Atmos che aiuta a riprodurre un audio surround simile a quello del cinema.

Come tutti gli smart TV non manca la parte dedicata all’intrattenimento. Grazie al sistema operativo webOS 6.0 è possibile installare un numero praticamente infinito di app, tra cui Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV, Disney+ e anche DAZN. Lo smart TV integra anche gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant: basterà un comando vocale per cambiare canale o per vedere una puntata della propria serie TV preferita. Non mancano delle modalità ad hoc per vedere al meglio film, serie TV e lo sport.

Smart TV LG OLED65A16LA in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Una super promozione con un super prezzo. Lo smart TV LG OLED65A16LA è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 1282,99€, con uno sconto del 47%. Praticamente acquistandolo oggi lo si paga la metà e si risparmiano più di 1.100€. Una cifra considerevole (ci si può acquistare un iPhone 13). Inoltre, c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 106,92€ al mese. Lo smart TV viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di pochissimi giorni. Per il reso abbiamo a disposizione 30 giorni.

Smart TV LG OLED65A16LA