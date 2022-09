LG, lo smart TV da 65” con uno sconto incredibile: prezzo dimezzato

Tra gli smart TV ce ne sono alcuni che sono più apprezzati degli altri per la qualità dei pannelli e delle immagini. Stiamo parlando degli smart TV OLED che hanno degli schermi con una tecnologia molto particolare, ma molto in voga negli ultimi anni. Garantiscono una qualità delle immagini più elevata rispetto a un normale televisore, anche grazie a dei neri profondissimi. In questa speciale categoria una delle aziende che si è fatta apprezzare di più è LG, che oramai è un vero e proprio colosso nel mondo dei televisori. E anche per questo 2022 ha lanciata la sua nuova gamma di smart TV OLED, con schermi ancora migliori e con nuove funzionalità.

Tra i nuovi smart TV troviamo anche il LG OLED65B26LA che, come si può intuire dal nome, ha uno schermo con una diagonale di ben 65". Si tratta di un televisore di qualità premium, con un prezzo di listino abbastanza elevato. Oggi, però, è in super promo su Amazon con uno sconto di ben il 40% che fa risparmiare di più di 1.000€ rispetto al prezzo di listino. Ma non è tutto: c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 comode rate. L’offerta è molto vantaggiosa e lo smart TV è uno dei più venduti su Amazon in questi ultimi giorni, quindi le scorte potrebbero terminare a breve.

Smart TV LG OLED65B26LA: le caratteristiche tecniche

La nuova serie di smart TV OLED B2 di LG ha caratteristiche davvero uniche e che troviamo anche in questo modello da 65". Lo schermo, logicamente, è quello che risalta maggiormente, grazie ai pixel autoilluminanti che assicurano una qualità elevatissima. Il display da 65" con risoluzione 4K UHD assicura colori perfetti con qualsiasi tipologia di contenuto, sia esso un film, una serie TV, un documentario oppure una partita della propria squadra del cuore. E quando i pixel si spengono non emettono nessuna luce, garantendo dei neri profondissimi. Il merito è anche del processore α7 di quinta generazione che sfrutta l’intelligenza artificiale e interviene in tempo reale per migliorare la qualità dei colori e dei contrasti. E per rendere tutto il più naturale possibile.

Intelligenza artificiale che troviamo anche nel sistema di entertainment. Sullo smart TV, infatti, è presente il sistema ThinQ che ti consiglia i migliori contenuti in base ai propri gusti. E grazie al sistema operativo webOS 22 abbiamo solo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le app disponibili. Ci sono tutte le piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e YouTube. E per gli appassionati dei videogame ci sono tante funzionalità utili che diminuiscono la latenza e aumentano il refresh rate. E pre-installate sul TV ci sono anche le piattaforme di cloud gaming Stadia e GeForce NOW.

Smart TV LG OLED65B26LA in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo impressionante per lo smart TV OLED di LG. Oggi lo troviamo a un prezzo di 1549€, con uno sconto di ben il 40% rispetto a quello di listino. Il prezzo è elevato, ma rispetto a quello di listino si risparmiano più di 1.000€. Stiamo parlando di un vero televisore premium, con caratteristiche e funzionalità esclusive. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 129,09€ al mese, grazie al servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. E la consegna avviene anche in tempo abbastanza rapidi, nel giro di un paio di giorni.

