LG, la soundbar non è mai stata così conveniente: costa pochissimo

I cinofili lo sanno benissimo: la qualità video dei televisori è solamente una parte dell’esperienza, quando si parla della visione di film, serie TV e programmi di altra natura. La qualità audio assume una rilevanza almeno paragonabile a quella della qualità video, nell’ottica di un’esperienza coinvolgente e avvolgente. E non sempre i TV riescono a garantire una qualità audio accettabile per gli appassionati di cinema.

Ed è a questo punto che entrano in scena le soundbar come la LG SP7. Dotata di cinque canali audio e subwoofer wireless, garantisce audio tridimensionale e adattivo. Grazie all’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale, la soundbar del produttore sudcoreano adatta le impostazioni per offrirti la migliore esperienza possibile in base al programma che stai guardando. E grazie all’offerta top di oggi, la paghi pochissimo: il risparmio garantito è di quasi 170 euro rispetto al prezzo di listino.

LG SP7, soundbar con subwoofer wireless e suono surround 5.1

LG SP7 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Audio coinvolgente ed esperienza acustica mozzafiato. La soundbar LG SP7 è perfetta per essere associata a smart TV di alto livello: grazie all’High Resolution Audio avrai una precisione acustica di elevatissima qualità indipendentemente dal programma che si sta guardando. L’AI Sound Pro sfrutta infatti algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano voci, effetti e frequenze per ottimizzare le impostazioni e offrire sempre la migliore esperienza d’ascolto possibile. E nel caso in cui non dovesse bastare, potete affidarvi alle modalità audio preimpostate che migliorano l’esperienza con determinati programmi (come la modalità Gaming e la modalità Sport, ad esempio).

L’audio Meridian sfrutta un’avanzata tecnologia di elaborazione del segnale per creare un palcoscenico cinematografico nel salotto di casa. Sfruttando tecnologie come Dolby Digital e DTS Virtual:X, la LG SP7 è in grado di creare un audio tridimensionale per regalarti un’esperienza audio ancora più realistica.

La soundbar del produttore sudcoreano può poi essere utilizzata anche con dispositivi differenti rispetto al televisore. La connettività wireless permette di sincronizzare con smartphone e altre sorgenti audio per ascoltare la musica preferita. E con il TV Sound Mode share puoi utilizzare la potenza di elaborazione del televisore LG e AI Sound Pro per rendere il suono più chiaro e uniforme anche quando proviene da sorgenti diverse.

LG, la soundbar è al minimo storico: offerta e prezzo

Come accennato, la soundbar del produttore sudcoreano è tra le migliori offerte di oggi su Amazon. Merito dello sconto del 42% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. In questo modo il prezzo scende da 399,00 euro a 230,89 euro, con un risparmio di quasi 170 euro. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire troppo alla leggera.

