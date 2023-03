LG, questa soundbar è a metà prezzo: da comprare subito

Le soundbar stanno sempre di più conquistando spazio all’interno delle nostre abitazioni. E il motivo è principalmente uno: la qualità degli altoparlanti degli smart TV è nella maggior parte dei casi scadente. Se si vuole ascoltare al meglio i dialoghi nei film e nelle serie TV, o banalmente i propri programmi TV preferiti, è necessario acquistare una soundbar. E sul mercato oramai ne troviamo veramente tante e per tutte le tasche. Si differenziano tra di loro per caratteristiche e funzionalità e, logicamente, anche per qualità audio. Se si vuole puntare a una soundbar top di gamma si deve mettere in conto di spendere una cifra corposa, a meno che non si trova l’offerta giusta.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

E l’offerta giusta la troviamo oggi su Amazon. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile la soundbar LG SPD7Y con una promo speciale che fa risparmiare più di 250€ sul prezzo di listino. Lo sconto è di ben il 52% e la si paga meno della metà. Ma non finisce qui. La si può acquistare anche a rate a tasso zero. La soundbar LG è quanto di meglio possa offrire il mercato: 380W di potenza, 3.1.2 canali e subwoofer wireless compreso nella confezione. Tecnologia DTS:X, Dolby Atmos e Dolby Digital per offrire un audio ad altissima risoluzione con qualsiasi tipologia di contenuto. È compatibile con qualsiasi smart TV e si collega tramite cavo HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel). Insomma, la soundbar ideale da associare al tuo televisore.

Soundbar LG

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Soundbar LG SPD7Y: caratteristiche tecniche

La soundbar LG SPD7Y si posiziona nella fascia alta del mercato, grazie a tecnologie innovative e a funzionalità premium che permettono di ascoltare al meglio ogni tipologia di contenuto. Il dispositivo audio è composto dall’altoparlante principale e da un Subwoofer wireless dedicato esclusivamente ai bassi. Con i suoi 3.1.2 canali e i 380W di potenza, la soundbar LG è la scelta perfetta per chi vuole un suono professionale e in alta risoluzione (24bit/96kHz, per una resa audio più accurata).

Non mancano le tecnologie ad hoc che rendono l’audio ancora più immersivo, come ad esempio Dolby Atmos e DTS:X pensate appositamente per film, serie TV e musica. Il Dolby Atmos Music permette un posizionamento preciso dei suoni, trasformando così la tua esperienza di ascolto in un qualcosa di completamente nuovo. A rendere l’audio ancora più profondo c’è anche l’aiuto del processore che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per adattare il suono ai contenuti.

La soundbar LG è dotata di diverse modalità audio proprietarie che non trovi in altri modelli e dedicate appositamente per voce, gaming e sport: il suono è perfetto a prescindere da quello che stai guardando o ascoltando. Sebbene sia realizzata da LG, la soundbar è compatibile con qualsiasi televisore e assicura sempre un audio di livello elevatissimo. La configurazione e il montaggio sono velocissimi.

Soundbar LG SPD7Y in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta top per la soundbar LG SPD7Y: oggi la troviamo su Amazon a un prezzo di 239€, con uno sconto di ben il 52% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. E anche di una delle migliori promo per una soundbar. Tutto questo da capire la bontà del prodotto e dell’offerta. Bisogna anche aggiungere la possibilità di pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 47,80€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per fare il reso di hanno ben 30 giorni di tempo.

Soundbar LG

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram