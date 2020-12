LG Stylo 7, le caratteristiche dello smartphone lowcost in arrivo

È quasi realtà il nuovo smartphone della serie Stylo di LG: si tratta di LG Stylo 7 e, grazie alle indiscrezioni circolate in rete, già si comincia a delineare il profilo di quello che sarà il futuro modello della casa di produzione sudcoreana. Con i nuovi render messi a disposizione degli utenti della rete, ecco emergere interessanti caratteristiche sullo smartphone lowcost in arrivo.

A diffondere sul web i render del prossimo device della serie LG Stylo è stato OnLeaks, nickname del noto tipster Steve Hemmerstoffer, che ha consentito in questo modo di cominciare a vedere quali saranno le caratteristiche tecniche e di design dello smartphone. Queste vanno ad aggiungersi alla visualizzazione precedente, grazie alle prime immagini CAD risalenti al mese scorso, attraverso le quali è emerso lo stile dell’alloggiamento della camera frontale in formato punch-hole. Stylo 7 sarà il successore di Stylo 6, il telefonino lanciato a maggio 2020 e dal quale si differenzia – almeno stando a quanto visto finora – soprattutto per lo stile.

LG Stylo 7, le principali caratteristiche

Come è facile immaginare, LG non si è ancora pronunciata sulle caratteristiche tecniche che avrà il nuovo smartphone della casa sudcoreana. Stando alle immagini, però, sono già state diffuse alcune informazioni sulle feature visibili e riconoscibili attraverso i rendering pubblicati in rete.

Tra le informazioni più interessanti ci sono quelle relative al comparto della fotocamera posteriore, composta da tre lenti e un flash ospitate da un sottile modulo rettangolare. Ciò va a contraddire quanto mostrato dai precedenti render diffusi circa un mese fa, dai quali si evinceva la presenza di una quarta lente che attualmente sembra non essere presente.

Le dichiarazioni di Hemmerstoffer, inoltre, parlano di una versione 5G dello smartphone LG Stylo 7. Nello specifico dovrebbe trattarsi proprio di quella riprodotta delle immagini, alla quale dovrebbe affiancarsi anche una versione dotata di connettività 4G, non mostrata però dei render mostrati in rete.

Altre caratteristiche emerse sono quelle relative alle dimensioni dello smartphone, 17,04 x 7,72 x 0,88 cm, con un piccolo spessore aggiuntivo in correlazione alla fotocamera posteriore che aumenterebbe la terza dimensione fino a raggiungere il centimetro. Sulla spessa scocca laterale sarebbe inoltre presente il lettore per le impronte digitali e l’alloggiamento per il minijack da 3,5 mm dedicato alle cuffie.

Sul fondo, la griglia per gli altoparlanti accompagna l’alloggiamento per il connettore USB Type-C dedicato alla ricarica e al trasferimento dati cablato, mentre sul lato sinistro vengono mostrati i pulsanti per il controllo del volume. Ultimo è l’alloggiamento per lo stilo, ovvero un foro sulla parte destra del fondo del telefono che consente di riporre il pennino tra un uso e l’altro.

LG Stylo 7, prezzo e data di lancio sul mercato

Vista la fase attualmente attraversata dallo smartphone è difficile prevedere una data di lancio, così come i mercati a cui sarà destinato. Anche sul prezzo c’è ancora il massimo riserbo, sebbene le voci di corridoio abbiano già confermato come il telefonino di LG apparterrà alla fascia di prezzo più bassa.