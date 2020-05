Libero SiFattura gratis: come attivare l’offerta per tutte le partite IVA

Italionline è stata una delle prime aziende italiane ad aderire al programma “Solidarietà Digitale” promosso dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. Partito a inizio marzo, il programma consente a privati e attività commerciali o imprenditoriali di poter usufruire gratuitamente di servizi digitali di ogni genere.

IOL, ad esempio, ha inizialmente messo a disposizione di tutti gli utenti fino al 31 marzo 2020 un anno di abbonamento gratis al suo servizio di Posta Elettronica Certificata, con 1 gigabyte di spazio a disposizione per archiviare tutte i messaggi di posta certificata che si ricevono. Successivamente, IOL ha inserito sulla piattaforma governativa un’offerta pensata appositamente per autonomi e piccoli e medie imprese: la possibilità di sottoscrivere gratuitamente un abbonamento per un anno a Libero SiFattura Lite e Libero SiFattura Pro, i due pacchetti a pagamento del software gestionale per emettere fattura elettronica (e non solo).

Come attivare Libero SiFattura gratis

Per aderire all’offerta gratuita è sufficiente collegarsi al sito di Libero SiFattura e cliccare sul pulsante “Attiva” presente all’interno dei box del piano Lite o del piano Pro e seguire la procedura guidata. Nel corso dell’attivazione verranno richieste sia informazioni personali sia informazioni riguardanti la propria attività (come la partita IVA, ad esempio): tenete dunque a portata di mano tutti i documenti che potrebbero tornare utili nel corso della procedura. L’offerta è disponibile dal 6 aprile fino al 30 settembre.

Libero SiFattura Lite e Pro: le caratteristiche

Come detto, l’offerta attivata da IOL sulla piattaforma Solidarietà Digitale riguarda i due pacchetti a pagamento, Lite e Pro. Anche se le funzionalità di “base” sono le stesse, i due piani offrono strumenti diversi che potrebbero tornare più o meno utili a seconda della propria attività professionale e delle proprie necessità.

I due piani condividono le funzionalità base del gestionale amministrativo che la piattaforma di Libero integra al suo interno e grazie alla quale poter creare un numero illimitato di schede anagrafiche di clienti e fornitori, ricevere fatture elettroniche grazie al codice SDI e generare un numero illimitato di fatture elettroniche.

Scegliendo il piano Libero SiFattura Lite si avrà inoltre:

La possibilità di inviare un numero illimitato di fatture elettroniche direttamente dalla piattaforma, sfruttando gli indirizzi e i codici SID inseriti nell’anagrafica;

Personalizzazione dei documenti fiscali;

Reportistica avanzata;

Assistenza tecnica prioritaria.

A questo, il piano Libero SiFattura Pro aggiunge: