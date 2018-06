L'Imbalsamatore delle vite online

(ANSA) – ROMA, 18 GIU – ‘Imbalsamatore’ delle vite online, dei dati digitali che ogni giorno scarichiamo da e carichiamo sul web. E’ questo uno dei lavori che potrebbero prosperare nel futuro, almeno secondo la rivista Technology Review, pubblicazione del Mit di Boston, che dedica un articolo alla società ‘Back Up Your Life’ ed alla sua ideatrice Annette Adamska. L’idea di ‘fare un backup, una copia di sicurezza, della tua vita’ è venuta ad Annette quando sua madre è rimasta vittima di un incidente e lei ha realizzato che non conosceva praticamente niente del suo mondo digitale: password, conti correnti, account personali. Da qui la spinta a creare una società che prepara piani per gestire account sui social, password, pagamenti di bollette, lavori creativi o partecipazioni a gruppi online. “Ci sono cose che non riducono il lutto, ma ci sono altre che lo peggiorano”, spiega Adamska: “davvero volete che i vostri cari ricevano il reminder del vostro compleanno quando non ci sarete più?”.

ANSA | 18-06-2018 10:47