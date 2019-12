Linkem non funziona oggi a Roma e Centro Italia, cosa sta succedendo

11 Dicembre 2019 - Dalle 21 circa di mercoledì 11 novembre Linkem non funziona. Centinaia e centinaia di utenti lamentano difficoltà nel connettersi a Internet tramite il router dell’operatore FWA italiano. I racconti presenti su portali di settore come DownDetector o su social come Twitter sono molto simili tra loro: qualche minuto prima delle 21 la connessione è improvvisamente caduta e non sono più riusciti a navigare online.

Al momento dall’assistenza tecnica Linkem tutto tace: chi ha provato a contattarla non è riuscito a parlare con un operatore e anche i profili social ufficiali non sono aggiornati da diverse ore. I malfunzionamenti, almeno stando alle segnalazioni presenti online, sembrano essere concentrati principalmente a Roma e nei dintorni della Capitale. Segno che si tratta di un problema localizzato in una precisa area del Paese e, forse, risolvibile più facilmente. Probabile che i tecnici Linkem stiano già lavorando per individuare la causa scatenante, ma al momento Linkem è down e nessuno sa cosa fare.

Linkem down Centro Italia 11 dicembre, cosa sappiamo

Linkem è un operatore FWA (Fixed Wireless Access) che sfrutta le stesse tecnologie della rete 4G per portare Internet ad alta velocità nelle abitazioni dei suoi clienti. L’improvviso malfunzionamento che ha colpito centinaia e centinaia di utenze nella serata dell’11 dicembre dipende, molto probabilmente, da un guasto che ha colpito uno o più ripetitori nell’Italia centrale (e nelle vicinanze di Roma in particolare), provocando così una sorta di effetto domino. Il guasto potrebbe anche riguardare una delle dorsali in fibra che consente all’operatore di “instradare” i dati scambiati dalle varie antenne e ripetitori radio verso la rete “terrestre” e da lì ai datacenter sparsi in varie parti d’Italia.

Insomma, un malfunzionamento tecnico localizzato, ma che ha avuto un impatto su centinaia e centinaia di utenti. I tecnici, come detto, sono già al lavoro per individuare la causa e già nei prossimi minuti tutto potrebbe rientrare.