L'iPhone economico andrà a ruba

Secondo gli esperti, l’iPhone SE 2022 potrà segnare un passo decisivo verso la diffusione globale del 5G. La previsione è stata fatta dagli analisti di Digitimes Research che valutano in circa 30 milioni di unità le vendite del nuovo terminale (5 milioni in più rispetto all’iPhone SE del 2020) da oggi fino alla fine dell’anno.

Come a dire, che tutto il parco dei vecchi iPhone ancora 4G sarà rinnovato a breve per ricavi previsti, secondo l’analista Amit Darayanani, pari a circa 20 miliardi di dollari solo nel 2022. Soprattutto al di fuori della Cina. La società di analisi taiwanese fa sapere che Apple avrebbe predisposto fino a Marzo (nel primo trimestre, dunque) spedizioni pari a circa 5 milioni di pezzi. Il trend è destinato alla crescita nel secondo trimestre (da Aprile a Giugno) quando le spedizioni dovrebbero essere attestate intorno agli 11 milioni di pezzi, rimanendo invariate anche in Estate per poi decrescere in Autunno in previsione del lancio degli iPhone 14. I mercati che potrebbero essere maggiormente interessati sono il Nord America e l’Europa Occidentale che necessitano di un rapido aggiornamento al 5G, nonostante siano presenti sul mercato moltissime offerte di dispositivi 5G sia di fascia media sia economica.

iPhone SE 5G: più vendite in UE e Nord America

Sappiamo che a Gennaio 2022 la quota di terminali 5G in Nord America è pari al 73% mentre è del 76% in Europa Occidentale. Molto ma non abbastanza. Il che lascia nicchie di mercato ancora tutte da conquistare. Per dare un termine di paragone basta ricordare che la Cina ha raggiunto la quota dell’84% di terminali 5G nello stesso periodo.

Per completare l’upgrade al 5G mancano proprio gli utenti Apple spesso affezionati ai loro telefoni. E se consideriamo che la vita media di un iPhone è di circa 4 anni, appare evidente come per molti sia arrivato il momento dell’aggiornamento. E l’iPhone SE 2022 rappresenta un buon motivo per passare alla connettività di ultima generazione.

iPhone SE 3: caratteristiche tecniche

L’iPhone SE 2022, che Apple chiama semplicemente iPhone SE ma in molti chiamano iPhone SE 3, è al momento il piccolo di casa Apple. Infatti, l’innovazione tecnologica presentata su questa edizione riguarda principalmente il processore, che adesso è l’A15 Bionic (presente anche sull’iPhone 13), mentre restano identiche al modello precedente le altre caratteristiche.

L’iPhone SE è stato presentato recentemente anche in Italia e il prezzo base è di 529 euro, un prezzo che, secondo Digitimes, non scoraggerà gli acquirenti.

iPhone SE – Modello 2022 con chip Apple A15 Bionic