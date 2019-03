Live dei Red Hot Chili Peppers dalle piramidi: la diretta streaming

15 Marzo 2019 - Inizierà tra poche ore l’attesissimo live dei Red Hot Chili Peppers, il gruppo rock americano capitanato da Anthony Kiedis. I fan sono già in delirio perché il concerto si terrà in una location unica, che contribuirà a rendere lo spettacolo davvero emozionante. Il palco sarà immerso tra le famose Piramidi di Giza in Egitto.

Ma c’è una notizia che ha contribuito ad aumentare l’attesa e scatenare l’entusiasmo generale: la formazione ha comunicato ufficialmente che il concerto verrà trasmesso in diretta streaming gratis. Questo live è particolarmente importante per la band, perché segna il loro ritorno nella scena musicale. Il gruppo si era sciolto nel 2008, ha deciso poi di continuare a produrre pubblicando l’ultimo disco The Gateway nel 2016. Il concerto verrà trasmesso in diretta streaming gratis sui canali social della band dalle ore 19:00: ecco come fare.

Red Hot Chili Peppers: tour e concerto tra le Piramidi

I Red Hot Chili Peppers si preparano a vivere uno dei live più importanti della loro carriera. Oltre agli occhi dei fan, avranno addosso lo sguardo della Sfinge, e saranno circondati dalle più maestose strutture del mondo antico: le Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino. Insomma, Anthony Kiedis e i suoi compagni di avventura esordiscono in Egitto col botto, e lo faranno in diretta streaming mondiale.

La band infatti non è mai stata in questo territorio. Ma nel 2013 si è esibita in Africa, a Johannesburg e Cape Town. Le Piramidi di Giza sono invece state teatro di tanti bellissimi concerti che hanno fatto la storia. Uno dei primi ad esibirsi è stato Frank Sinatra nel 1979, seguito da importanti band come gli Scorpions nel 2005, ma anche Shakira, Mariah Carey, Kylie Minogue, fino al cantante italiano Andrea Bocelli che ha tenuto il concerto nel 2010.

I Red Hot Chili Peppers quindi hanno una bella responsabilità: il loro concerto egiziano dovrà essere suggestivo, emozionante, memorabile. E sicuramente lo sarà. Dopo questa data, la band si sposterà in Asia con il tour, per tornare in California per l’Ohana Festival, e infine in Brasile dove in occasione del Rock in Rio.

Il tour è iniziato il 17 febbraio a Hobart in Australia, e comprende molte date in giro per il mondo.

Come vedere il concerto dei Red Hot Chili Peppers in diretta streaming gratis

Se siete dei fan dei Red Hot Chili Peppers e non volete perdervi il concerto dalle Piramidi, avete la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming gratis dai loro account social. Infatti, la band statunitense ha annunciato che il concerto verrà trasmesso in live streaming su YouTube, Twitter e Facebook. Per poter guardare il concerto dei Red Hot Chili Peppers dalle Piramidi bisogna essere iscritti a una delle piattaforma social, entrare nel loro canale e aspettare qualche secondo che parta lo streaming dell’evento. L’inizio del concerto è fissato per le 19:00 ore italiana.