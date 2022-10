Lo smartphone dei record non è un top di gamma

Infinix è un’azienda poco nota in Italia ma abbastanza famosa in Cina. Il produttore di smartphone entry level e di fascia media si presenta con proposte particolarmente mirate come l’Infinix Zero 20 dotato di fotocamera anteriore di 60 MP con OIS e prezzo contenuto.

L’ultimo device presentato dal marchio del gruppo cinese Transsion (che comprende anche Itel e Tecno) è Infinix Zero Ultra ed è un dispositivo molto particolare perché mischia alcune caratteristiche eccellenti, come una ricarica da record e una fotocamera da 200 MP (al momento solo altri due smartphone la offrono: Motorola Edge 30 Ultra e Xiaomi 12T Pro), a componenti di fascia medio-bassa, come il chip. Non sappiamo se questa scelta si rivelerà vincente, ma quel che è certo è che il prezzo finale è più da medio che da top.

Infinix Zero Ultra: caratteristiche tecniche

L’Infinix Zero Ultra ha a bordo il processore di fascia media MediaTek Dimensity 920 prodotto a 6 nanometri, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione espandibile con scheda microSD.

Il display AMOLED FHD+ da 6,8 pollici si curva su entrambi i lati lunghi, ha una luminosità di 900 nit (buona, ma non certo straordinaria) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sul retro sono state collocate tre fotocamere, la principale da 200 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico) , un sensore secondario ultra grandangolare da 13 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 30 MP.

Lo smartphone Infinix Zero Ultra ha una batteria con capienza da 4.500 mAh e ricarica Thunder da 180W, che secondo le specifiche del produttore si ricarica da 0% a 100% in 12 minuti.

Infinix Zero Ultra: disponibilità e prezzo

Lo smartphone Infinix Zero Ultra è disponibile in versione globale sul marketplace AliExpress nei colori Coslight Silver (Bianco) e Genesis Noir (Nero) e il prezzo di listino è di 795 euro scontato nell’offerta lancio a 636 euro.