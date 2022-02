Lo stato della connessione 5G in Italia nel 2022: copertura e offerte

Il 5G in Italia è una realtà per molti: lo dimostra il numero sempre maggiore di offerte mobile che si possono sottoscrivere e la diffusione degli smartphone di tipo 5G, senza i quali non sarebbe possibile avere accesso a questa tecnologia.

Il limite attuale è rappresentato dal fatto che non è possibile connettersi alla rete 5G ovunque, ma soltanto nelle principali città, i luoghi che sono stati raggiunti finora. Selezionando l’operatore di telefonia mobile con il quale si vorrebbe attivare una nuova offerta, sarà possibile conoscere le zone che sono già coperte dal 5G.

Prima di passare all’analisi delle migliori offerte 5G che sono attualmente disponibili in Italia, vediamo di capire qual è il livello attuale della sua diffusione in Italia.

Copertura e operatori che offrono il 5G

Il primo operatore a lanciare un’offerta di tipo 5G in Italia è stato Vodafone: era il 5 giugno del 2019. Il segnale era disponibili, in un primo, momento, soltanto a:

Milano;

Roma;

Napoli;

Torino.

Oggi il 5G è presente in un maggior numero di città, nelle quali è possibile usufruire dei vantaggi che ne derivano: non solo una velocità di navigazione di gran lunga superiore rispetto a quella del 4G, ma anche una minore latenza e una più grande capacità di garantire una connessione ottimale a più dispositivi connessi in contemporanea.

Il 5G, in pratica, opera sulle bande 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: al fine di garantire la sua copertura su tutto il territorio nazionale, sarà necessario piazzare molte più antenne rispetto a quelle attualmente in circolazione.

Passando alle offerte per la telefonia mobile, è possibile distinguere tra:

offerte di tipo 5G, che hanno prezzi convenienti;

offerte 5G, che invece sono caratterizzate da prezzi più elevati.

Vediamo di seguito quali sono le migliori proposte degli operatori Vodafone, TIM, WINDTRE, Iliad e Fastweb.

Offerte 5G Vodafone

Le offerte 5G Vodafone vanno da un minimo di 24,99 euro al mese a un massimo di 39,99 euro al mese. La prima offerta si chiama Infinito, è attivabile solo con addebito diretto su conto o carta, e prevede un costo di attivazione pari a 6,99 euro.

Il piano mensile comprende:

Giga, minuti e SMS illimitati, fino alla velocità di 10 Mbps;

minuti verso Ue senza limiti;

1.000 minuti verso extra Ue;

1 Giga di roaming extra Ue e 200 minuti;

il piano standard di Netflix per 3 mesi;

top service incluso.

La promozione Infinito Black Edition, invece, comprende:

Giga, minuti e SMS illimitati, alla massima velocità;

minuti verso Ue senza limiti;

1.000 minuti verso extra Ue;

5 Giga di roaming extra Ue e 500 minuti;

il piano standard di Netflix per 3 mesi;

top service incluso.

Offerte 5G TIM

La rete 5G di TIM è una delle migliori in assoluto, non solo in Italia, ma anche in Europa: veloce, stabile e sicura. Tra le migliori offerte che si possono attivare, troviamo Magnifica Mobile.

Ha un costo di 19,99 euro al mese (il primo mese è gratuito per i nuovi clienti), ma solo nel caso di attivazione online. È previsto un costo per la nuova SIM pari a 25 euro al mese, con 20 euro di traffico incluso e il costo di attivazione dell’offerta pari a zero.

Il piano comprende:

100 Giga in 5G, fino a 2 Gbps;

minuti e SMS senza limiti;

chiamate internazionali e roaming Extra-Ue.

Offerte 5G WINDTRE

WINDTRE propone diverse offerte di tipo 5G, come per esempio:

Young 5G , che comprende 80 Giga, Giga illimitati per le app, minuti e messaggi illimitati, al costo di 11,99 euro al mese;

Di Più Full 5G, che comprende 100 Giga, minuti illimitati, uno Xiaomi Redmi Note 10 5G incluso, al costo di 14,99 euro al mese.

Offerte di tipo 5G Iliad e Fastweb

Nel caso delle offerte Iliad, il 5G è incluso gratuitamente e automaticamente nelle offerte:

Flash 70;

Giga 70;

Flash 100 5G;

Giga 100;

Flash 120;

Flash 150;

Giga 120.

La possibilità di accedere al servizio dipenderà dal proprio dispositivo, dalla copertura nella zona in cui si abita e dalla configurazione/prestazione della rete.

Lo stesso principio vale per le offerte mobile di Fastweb: il 5G sarà incluso gratuitamente e in automatico nel caso in cui si utilizzi un dispositivo compatibile con la rete 5G di Fastweb. Tra i modelli di smartphone che permettono di navigare con il 5G, ci sono, per esempio: