Lo Stevenage è la squadra più usata su Fifa grazie ad un panino

La squadra di calcio più usata dai gamer che si sfidano su FIFA 2020 non è il Barcellona, non è il Real Madrid, non è il Liverpool, non è il Manchester City e neanche la Juventus o il PSG: è lo Stevenage. Se non sapete che squadra è, allora vuol dire che non avete giocato di recente al titolo di Electronic Arts.

Lo Stevenage Football Club è una semisconosciuta squadra di calcio che milita in League Two, cioè la quarta serie inglese, ultima del settore professionistico. Non il campionato delle star, insomma. O almeno non nel calcio reale, ma in quello virtuale sì: migliaia di appassionati giocatori di FIFA, infatti, da giorni stanno giocando con lo Stevenage in modalità carriera e stanno facendo vestire la maglia di questa squadra a campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappè e Neymar. Ma perché stanno facendo tutto questo? Per un panino e per una mossa geniale di marketing che ha già ottenuto risultati incredibili.

Perché tutti giocano a FIFA con lo Stevenage

Il main sponsor dello Stevenage Football Club, dal 2018, è Burger King. La nota catena di fast food versa nelle casse della squadra, ogni anno, la modesta cifra di 50 mila euro e in cambio il suo logo campeggia sulla maglia bianca a strisce rosse del club inglese.

Con una mossa di marketing da manuale Burger King ha offerto dei buoni per acquistare dei panini in uno dei suoi ristoranti a coloro che usavano lo Stevenage a FIFA con i campioni più forti: basta pubblicare l’esultanza dei vari Ronaldo, Messi e colleghi di pari livello vestiti con la maglia sponsorizzata da Burger King. I risultati sono stati ottimi.

I risultati della #StevenageChallenge

La campagna di marketing, che si è concretizzata nell’hashtag #StevenageChallenge su Twitter, ha ottenuto risultati incredibili: in poche ore oltre 25 mila immagini sono state condivise dai giocatori, lo Stevenage è diventata la squadra più usata su FIFA in modalità carriera e le sue magliette sono andate a ruba.

La prima #StevenageChallenge si è conclusa, ma visti i risultati Burger King ha già lanciato la seconda e, c’è da scommetterci, questa volta i gamer a giocare a FIFA con lo Stevenage saranno ancora di più.