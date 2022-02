Logitech G435, le cuffie comode e leggere di nuovo al minimo storico

Se c’è un accessorio che, negli ultimi due anni, è passato dall’essere ritenuto inutile al diventare indispensabile sicuramente stiamo parlando delle cuffie wireless: nella casa-ufficio, prima, nell’ufficio dove le riunioni sono ormai virtuali, dopo, le cuffie sono ormai usate da tutti e spesso anche più volte al giorno e per molte ore al giorno.

Tra i vari tipi quelle tradizionali, cioè le cuffie “over-ear" (o “circumaurali" o “a padiglione“), sono quelle che consigliamo di più per l’uso prolungato: il comfort è maggiore e il rischio di irritare l’orecchio interno è decisamente inferiore rispetto alle cuffiette “in-ear“. L’importante è che siano comode e leggere, con un’elevata durata della batteria e una qualità di riproduzione senza compromessi. Caratteristiche del genere, sembrerà strano ma è così, si trovano più facilmente tra i prodotti da gaming che tra quelli da ufficio. I gamer, si sa, sono molto esigenti e pretendono prodotti di alta qualità. Come le Logitech G435, un modello di cuffie wireless da gaming che è ottimo anche per l’ufficio e per altri scopi. E, per di più, adesso costa anche molto poco grazie ad una offerta su Amazon.

Cuffie Logitech G435: caratteristiche tecniche

Le cuffie Logitech G435 hanno driver da 40 millimetri, quindi di generose dimensioni, e questo si ripercuote sulla qualità del suono e sulla buona presenza dei toni bassi. L’insonorizzazione dall’esterno è ottenuta tramite il cuscinetto, in materiale sintetico traforato, che avvolge completamente l’orecchio non facendo passare i rumori.

A differenza di altre cuffie, con cuscinetti in pelle o similpelle, queste Logitech G435 sono molto più fresche da indossare, anche in piena estate. Anche perché, come accennavamo, sono leggere: 165 grammi in totale. Per un utilizzo lungo, però, serve una batteria grande e quella delle Logitech G435 lo è abbastanza da tenere accese le cuffie fino a 18 ore consecutive.

Cuffie Logitech G435: l’offerta Amazon

Come molti prodotti da gaming anche le cuffie Logitech G435 non nascono economiche: il prezzo di listino al lancio era di circa 120 euro. Nel corso dei mesi il prezzo su strada si è assestato intorno agli 82 euro, ma ora è sceso al minimo storico.

Oggi le cuffie wireless Bluetooth Logitech G435 su Amazon costano solo 49,99 euro (-32 euro, -39%). Se per voi le videoconferenze non sono un gioco, allora compratele subito.

Logitech G435 – Cuffie wireless Bluetooth – Durata batteria 18 ore