Una delle migliori tastiere al mondo è di nuovo in super offerta

In pochi anni l’evoluzione tecnologica ha raggiunto un livello tale da rendere i computer desktop sovrabbondanti per diverse applicazioni. Chi ad esempio fino a qualche anno fa utilizzava un PC o un Mac principalmente per scrivere su Word o curare una presentazione su PowerPoint, oggi può farlo con ingombri e costi minori con un laptop o un tablet.

Insomma, tablet o laptop che si preferisca, sono molte le operazioni che prima richiedevano una postazione fissa e che adesso possono essere svolte in mobilità. E se c’è un luogo che più di altri si utilizza per scrivere, conviene dotarsi di tastiera e mouse esterni, certamente più comodi degli strumenti messi a disposizione da un laptop o, ancor di più, da un tablet. Così facendo si affaticano meno polsi e dita migliorando l’ergonomia, si ottiene una digitazione più precisa e, soprattutto, tastiera e touchpad del laptop durano di più perché si consumano meno. E chi si trova spesso a scrivere davanti a uno schermo, farebbe bene a scegliere mouse e tastiera esterni di qualità. Se poi sono in sconto, meglio ancora.

Tastiera Logitech MX Keys, le caratteristiche tecniche

La tastiera Logitech MX Keys, lo si intuisce dal prezzo, è un prodotto di fascia alta. Di conseguenza le sue caratteristiche sono di prim’ordine, a partire dalla compatibilità che è uno degli aspetti principali da considerare quando ci si approccia ad un articolo come questo: MX Keys può essere utilizzata con prodotti Apple, quindi Mac o iPad, computer e tablet Windows, ma è anche compatibile con i sistemi Linux.

L’altro aspetto che differenzia la tastiera Logitech MX Keys dalla concorrenza è la possibilità di collegarla contemporaneamente a tre dispositivi diversi: dopo averli associati, basta premere uno dei tre tasti dedicati per passare in un batter d’occhio alla scrittura su un altro dispositivo. Tramite l’app Logitech Options, poi, è possibile riprogrammare tutti i tasti e le combinazioni di tasti per ciascuna app installata sul computer (Mac e Windows, non funziona su Chrome OS).

Per il resto, Logitech MX Keys è una tastiera senza fili con tasti retroilluminati di tipo a membrana, quindi piuttosto silenziosa durante la scrittura e allo stesso tempo con una sensazione alla pressione dei tasti davvero di alto livello, premium, si potrebbe dire. È una tastiera full size, quindi con il comodo tastierino numerico alla destra di lettere, vocali e tasti direzionali.

Utilizza il Bluetooth per connettersi ai dispositivi, e di conseguenza possiede una batteria integrata che le garantisce un’autonomia che secondo Logitech può arrivare fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. In termini più realistici e con un utilizzo medio, le due settimane con una carica sono alla portata.

Tastiera Logitech MX Keys, l’offerta Amazon

Il sito ufficiale di Logitech propone la MX Keys, una delle sue tastiere migliori, al prezzo di 114,99 euro, che non è per nulla basso anche tenendo in considerazione le innegabili qualità del prodotto.

Amazon propone la tastiera Logitech MX Keys in sconto a 69,99 euro (-45 euro, -39%), quindi a poco più della metà del prezzo di listino ufficiale: l’offerta, quindi, è “super", e l’occasione ghiotta.