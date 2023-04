Logitech presenta Zone Learn, le cuffie per la didattica

Logitech ha presentato le cuffie over ear Zone Learn, pensate e ingegnerizzate com un utile strumento didattico destinato agli studenti della scuola dell’infanzia e primaria. Sono progettate e costruite per essere resistenti e facilmente riparabili e per rispondere a tutte le esigenze di una vivace classe piena di bambini. Al momento non si possono acquistare da privati, per uso domestico, ma sono disponibili solo nei canali di distribuzione dei materiali scolastici. E’ un peccato, perché queste cuffie potrebbero avere un discreto successo anche per un uso in casa, in famiglia.

Logitech Zone Learn: come sono fatte

Le cuffie Logitech Zone Learn hanno tutte le caratteristiche utili nel contesto in cui devono essere usate, cioè una classe piena di giovanissimi studendi. Innanzitutto sono robuste, grazie ad un design molto semplice e che prevede alcune parti riparabili direttamente dai docenti. Poi funzionano con i Chromebook e si possono collegare praticamente a tutto grazie alle tre opzioni di connessione: jack da 3,5 millimetri, USB-A e USB-C.

La qualità di riproduzione è tarata soprattutto sul parlato, affinché gli studenti possano ascoltare al meglio la lezione capendo perfettamente le parole, come spiega chiaramente Michele Hermann, direttore generale e responsabile delle soluzioni per l’istruzione di Logitech: "Abbiamo progettato le cuffie Zone Learn concentrandoci sull’audio, in modo tale che potessero essere utilizzate nel settore dell’istruzione e consentire agli studenti di concentrarsi, seguire le lezioni e imparare senza troppe distrazioni".

Sono disponibili due esperienze di ascolto: over-ear (orecchio completamente coperto) per un maggiore isolamento dal rumore e on-ear (orecchio parzialmente scoperto) per un isolamento bilanciato, simile alla modalità trasparenza che consente di ascoltare i rumori esterni. Il microfono è ad asta, è posto anteriormente e può essere ruotato fino a 120 gradi.

Grazie alla loro forma aderente e al cuscinetto in schiuma le cuffie non premeranno troppo sulle orecchie, consentendo un utilizzo prolungato senza fastidi per la pelle delicata delle orecchie dei bambini e dei ragazzi. Infine, hanno anche un look molto divertente, colorato e accattivante per un bambino.

Logitech Zone Learn: disponibilità e prezzo

Ultimo pro di queste cuffie che, nelle scuole, non guasta mai: costano poco. Il prezzo delle Logitech Zone Learn è di 49,99 euro, presso i rivenditori di prodotti educativi di tutto il mondo a partire dalle prossime settimane.