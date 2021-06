La tastiera wireless per il tuo smart TV è a metà prezzo

Seduti sul divano della propria casa, quando arriva il momento di cercare il titolo del film in streaming da guardare ci sarà da affrontare una prova durissima. Navigare nella scomoda tastiera dello smart TV per cercare di digitare il testo da cercare. Oppure, rendere la prova semplice usando una tastiera fisica per smart TV.

Sono tantissime le tastiere da abbinare al proprio smart TV che permettono di godere di un’esperienza unica di ricerca e digitazione. La scelta della tastiera è ardua e si potrà valutare se acquistarne una con connettività wireless o Bluetooth, dotata di sola tastiera o equipaggiata con funzionalità aggiuntive come tastierino numerico, o touchpad interattivo per spostarsi comodamente nella schermata. Importante da valutare anche il raggio d’azione, che dovrà essere di diversi metri per garantire le prestazioni anche a distanza. Infine, non mancano considerazioni sulla batteria, che dovrà garantire una lunga durata. Se cercate una tastiera che abbia tutte le migliori caratteristiche, non resta che approfittare dell’offerta di Amazon: la Logitech Wireless Touch K400 Plus con connettività wireless e touchpad è scontata del 57%.

Logitech Wireless Touch K400 Plus: le caratteristiche

La Logitech Wireless Touch K400 Plus è la tastiera da acquistare per migliorare l’esperienza con la propria smart TV. La tastiera è dotata di connettività wireless con frequenza 2.4 GHz e con un raggio d’azione di 10 metri, che garantisce di poter digitare testo sul proprio televisore, chattare con gli amici, fare ricerche nelle app di streaming e ancora giocare dallo smart TV senza interruzioni del divertimento.

Dal punto di vista del design, parliamo di una tastiera del tipo QWERTY italiano con integrato un utilissimo touchpad da 3,5 pollici: si potrà navigare attraverso le frecce oppure usare il dito per spostarsi da un punto all’altro della schermata. Il livello di rumorosità è di appena 55 dB mentre l’alimentazione è a batteria e con due ore di digitazione al giorno la durata è garantita per 18 mesi.

Gli utenti potranno controllare comodamente non solo lo smart TV, ma anche PC, tablet e smartphone grazie all’installazione facilitata che avviene in pochi secondi. Basterà inserire il piccolo ricevitore plug-and-play Unifying nella presa USB del dispositivo che si vuole collegare e la tastiera verrà subito riconosciuta.

Per quanto riguarda la compatibilità, la tastiera wireless di Logitech funziona con i sistemi operativi Windows 7 e versioni successive, Android 5 e versioni successive, Chrome OS, ma funziona perfettamente anche con iOS e macOS, così come con Android TV.

Logitech Wireless Touch K400 Plus: l’offerta

Quando si parla di accessori, come mouse e PC, il marchio Logitech rappresenta una garanzia di qualità e di funzionalità. Non è da meno la tastiera Logitech Wireless Touch K400 Plus, che potrà essere utilizzata con qualsiasi dispositivo si abbia in casa, ma sicuramente ha un merito: rendere l’esperienza di navigazione della propria smart TV ancora più semplice e comoda.

La tastiera Logitech Wireless Touch K400 Plus costa normalmente 45,99 euro, ma con lo sconto del 57% dell’offerta di Amazon potrà essere acquistata per appena 19.99 euro: un’occasione da non perdere per rivoluzionare la propria esperienza con la smart TV.

Logitech Wireless Touch K400 Plus: la tastiera per smart TV