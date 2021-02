Lotteria degli Scontrini: a cosa stare attenti per non perdere i premi

L’11 marzo si avvicina e, con esso, anche la prima estrazione della Lotteria degli Scontrini, il secondo pilastro della strategia Italia Cashless dopo il Cashback di Stato. A partire dall’11 marzo le estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese, fino al 9 dicembre.

Le estrazioni settimanali, invece, inizieranno a giugno mentre non è stata ancora stabilita la data dell’estrazione annuale da 5.000.000 di euro per gli acquirenti e 1.000.000 per gli esercenti. Il meccanismo messo in piedi dall’Agenzia dei Monopoli e da quella delle Entrate, che gestiscono in tandem la lotteria, prevede regole e passaggi ben precisi in caso di vincita. Per fortuna, a differenza del Cashback di Stato, l’esperienza delle amministrazioni pubbliche italiane con la gestione delle lotterie è ultradecennale e questo dovrebbe evitare problemi. Ma, almeno nella fase iniziale di rodaggio del meccanismo, sarà bene stare comunque attenti ad alcuni particolari per evitare di perdere i premi vinti. Ecco cosa è utile sapere.

Lotteria degli scontrini: la questione PEC

Come abbiamo spiegato dettagliatamente in un altro articolo, in fase di registrazione alla Lotteria degli Scontrini sia gli acquirenti che i commercianti possono inserire un indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale Agenzia dei Monopoli e Agenzia delle Entrate invieranno le comunicazioni.

Non è obbligatorio farlo, ma è estremamente utile: la PEC ha lo stesso valore di una raccomandata A/R ma è molto più veloce e sicura. Tuttavia, bisogna fare attenzione a quale PEC si inserisce nella propria area privata: è necessario che sia di proprietà di chi ha fatto l’acquisto che ha generato il biglietto vincente.

In caso contrario (ad esempio se la moglie indica l’indirizzo PEC del marito o del figlio) la PEC non potrà essere inviata per motivi soprattutto di privacy. Esattamente come per le lotterie tradizionali con biglietto cartaceo, infatti, il biglietto è personale e il vincitore è segreto.

Lotteria degli scontrini: che succede quando si vince

L’altra cosa a cui fare molta attenzione, dopo aver ricevuto la PEC o la raccomandata A/R che comunica la vincita di un premio, è a questo punto scatta l’obbligo di presentarsi fisicamente entro 90 giorni presso l’ufficio dell’Agenzia dei Monopoli competente per territorio (dipende dal comune di residenza o dal dominio fiscale del vincitore).

Solo in questo modo il vincitore potrà sbloccare il pagamento, che avverrà successivamente solo tramite bonifico bancario o postale. Passati i 90 giorni, invece, il premio verrà considerato non riscosso e non potrà più essere reclamato.