Lotteria degli scontrini: da domani si vince di più

La lotteria degli scontrini prosegue un po’ in sordina rispetto al ben più chiacchierato Cashback di Stato. Da domani arriva anche una bella novità: il 10 giugno c’è la prima estrazione settimanale, che si aggiunge a quella mensile prevista sempre per domani.

D’ora in poi, quindi, ogni giovedì sarà fatta una estrazione settimanale fino a giovedì 30 dicembre 2021. Se l’estrazione settimanale coincide con una festività nazionale, però, viene rimandata al giorno feriale successivo, venerdì. Con le nuove estrazioni aumentano di molto sia i montepremi per acquirenti e commercianti sia il numero di chanches di vincere i premi. Il tutto in attesa della grande estrazione annuale di fine dicembre, quanto verrà assegnato un premio da 5 milioni di euro per un fortunato acquirente e un altro da 1 milione per un commerciante. Ecco, invece, a quanto ammontano i premi settimanali.

Lotteria degli scontrini: i premi

I premi della lotteria degli scontrini che verranno assegnati, a partire da domani, ogni giovedì sono 30 equamente divisi (per numero ma non per importo) tra acquirenti e commercianti. Eccoli in dettaglio:

15 premi da € 25.000 per chi compra

da € per chi compra 15 premi da € 5.000 per chi vende

In totale, quindi, al montepremi della lotteria si aggiungono 375 mila euro a settimana per i compratori e 75 mila euro a settimana per i venditori.

Come accade già per gli altri premi, quelli mensili che si assegnano il primo giovedì di ogni mese, lo stesso scontrino vincente premia sia chi compra che chi vende. Quindi i premi saranno 30 ma gli scontrini che li assegneranno saranno comunque 15.

Lotteria degli scontrini: come sapere se abbiamo vinto

La lotteria degli scontrini è riservata ai soli pagamenti elettronici: per partecipare non bisogna pagare in contanti. La via elettronica è anche quella preferibile come metodo per sapere se abbiamo vinto: gli scontrini vincenti vengono sempre comunicati, ma per ogni scontrino viene emesso un biglietto elettronico per ogni euro speso.

Per questo la via più efficace per sapere se abbiamo vinto è inserire la propria PEC all’interno del portale della lotteria. La PEC, come ormai è noto a tutti, ha valore legale al pari di una raccomandata A/R. Raccomandata che è, invece, il secondo metodo con cui verremo avvisati dell’eventuale vincita, qualora non avessimo comunicato una PEC.