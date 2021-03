La Lotteria degli Scontrini entra nel vivo con la prima estrazione mensile oggi 11 marzo. Tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa generando biglietti virtuali coi loro acquisti con carta di pagamento potranno sperare di vincere uno dei ricchi premi in palio, destinati sia agli acquirenti che agli esercenti.

Le estrazioni previste dalla Lotteria degli Scontrini sono di tre tipi: settimanali, mensili e annuale. A marzo 2021 partono le estrazioni mensili, che permettono di vincere premi rispettivamente da 100.000 euro per chi compra e da 20.000 euro per il negoziante che ha effettuato la vendita. Le estrazioni settimanali invece inizieranno a partire da giugno 2021, mentre la data dell’estrazione annuale non è ancora stata fissata. I fortunati vincitori che non hanno comunicato un indirizzo PEC nell’Area riservata del sito della Lotteria degli Scontrini, saranno avvisati con raccomandata postale AR e in entrambi i casi avranno 90 giorni per reclamare il premio.

Lotteria degli Scontrini: come seguire le estrazioni

La prima estrazione avverrà a partire dalle ore 13:00. Sarà possibile seguirla in anteprima su Twitter, visitando il profilo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Successivamente i codici estratti verranno comunicati ai vincitori e sul sito dell’Agenzia.

Lotteria degli Scontrini: quanto si vince

La Lotteria degli Scontrini prevede tre diverse tipologie di estrazioni, riservate sia agli acquirenti che agli esercenti, e che comportano importi diversi per i premi. Durante la riffa saranno estratti i biglietti virtuali generati dagli acquisti cashless: 1 biglietto per ogni euro di spesa effettuata con metodi cashless presso un negozio fisico. I premi delle estrazioni si dividono così:

estrazioni settimanali : 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti

: 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti estrazioni mensili : 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti

: 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti estrazione annuale: un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 per l’esercente.

Lotteria degli Scontrini: il calendario delle estrazioni

Le estrazioni settimanali e mensili della Lotteria degli Scontrini si terranno nel giorno di giovedì, ma partono in date diverse. Per la prima estrazione settimanale bisognerà attendere il 10 giugno e si potranno utilizzare tutti i biglietti generati per gli acquisti cashless, trasmessi e registrati dal sistema Lotteria dal 31 maggio al 6 giugno 2021. I biglietti che partecipano alla riffa, infatti, sono quelli generati tra il lunedì e la domenica della settimana precedente all’estrazione.

Le estrazioni mensili invece verranno effettuato ogni secondo giovedì del mese e iniziano oggi 11 marzo, e si potrà giocare con i biglietti generati nel mese di febbraio 2021. Inoltre, sul sito della Lotteria degli Scontrini è già disponibile il calendario delle estrazioni per il 2021:

giovedì 11 marzo

giovedì 8 aprile

giovedì 13 maggio

giovedì 10 giugno

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre

La data dell’estrazione annuale invece non è ancora stata fissata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ma si terrà a inizio 2022 e si potrà partecipare con tutti i biglietti generati tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2021.

Lotteria degli Scontrini: come sapere se hai vinto

I vincitori di una delle estrazioni della Lotteria degli Scontrini saranno informati attraverso una PEC o una raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Gli utenti che hanno generato il codice della Lotteria degli Scontrini e possiedono una PEC possono accedere alla propria Area riservata nel sito web dedicato all’iniziativa e inserire l’indirizzo di posta certificata a cui venire contattati in caso di vincita. Se invece non si possiede una PEC, si verrà contattati tramite raccomandata all’indirizzo postale associato al proprio codice fiscale. In entrambi i casi, i vincitori avranno 90 giorni di tempo per reclamare il premio e richiederne la riscossione. Passato questo lasso di tempo, il premio non potrà essere più ritirato.