Louis Vuitton ha fatto uno speaker: costa come un gioiello

Sembra un UFO ma si ispira ad una borsa, è un prodotto tech ma è firmato da uno dei più grandi nomi della moda e del lusso: è l’Horizon Light Up Speaker appena presentato da Louis Vuitton, disponibile sul sito nella sezione “Art of Living“, tra gli accessori tecnologici.

Chi non si intende, né si interessa minimamente di moda, non lo comprerà mai. Chi invece la moda la segue e l’apprezza lo troverà fantastico, a partire dal design ispirato chiaramente alla “iconica" borsetta Toupie. Secondo il brand internazionale del lusso questo oggetto “è un esempio di design creativo, che evidenzia il patrimonio e la maestria artigianale di Louis Vuitton“. Di sicuro non passa inosservato, con la sua forma di trottola e i 35 LED sparsi un po’ ovunque. Si tratta, tra l’altro, di uno speaker a batteria e trasportabile, grazie ad un apposito cinturino incluso nel prezzo di vendita. Uno speaker, va detto, che è comunque di buona qualità vista la componentistica scelta da LV.

Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker: come è fatto

L’Horizon Light Up Speaker è un oggetto a forma di trottola, dal diametro di 18 centimetri e dall’altezza di 14 centimetri, per un peso di ben 1 kg. E’ realizzato in acciaio inossidabile lucido e pelle perforata nera, piena zeppa di loghi LV.

Si tratta di un piccolo impianto hi-fi portatile, con un woofer da 3 pollici e due tweeter da 0,75 pollici con una potenza totale molto buona per essere un oggetto trasportabile a batteria: 30Wx2. Meno buona, invece, la risposta in frequenza: da 60 Hz a 16 kHz, quini i suoni alti non brillano. Ci sono ben tre microfoni per fare le chiamate vocali.

La connessione allo smartphone o ad altre sorgenti sonore avviene tramite Bluetooth 5.1 o Wi-Fi 5 (sia a 2,4 che a 5 GHz) ed è compatibile con Apple AirPlay e Qplay. La batteria lo tiene acceso e in riproduzione fino a 15 ore consecutive, mentre la ricarica si completa in un’ora e mezza.

Nel prezzo di vendita è inclusa anche la basetta di ricarica, un adattatore universale a sei prese, due USB-C-USB-C (con cavi da 1 metro e 3 metri inclusi), un cinturino da polso in pelle color e una pochette da viaggio.

Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker: quanto costa

Come ogni prodotto Louis Vuitton anche l’Horizon Light Up Speaker è parecchio caro: il suo prezzo ufficiale in Italia è pari a 2.450 euro. Una cifra che in pochi spenderebbero per un oggetto del genere, ma che sembrerà più che giustificata per una specifica nicchia di acquirenti internazionali.

Non si tratta, però, dell’unico speaker Bluetooth dal prezzo astronomico presente sul mercato, anzi ce ne sono diversi. Giusto per fare qualche esempio, c’è l’altoparlante a forma di pneumatico da F1 di Ixoost, che costa 2.353 euro

Oppure l’altoparlante magnetico a sospensione BBZZ Flash LED Maglev, da 1.500 euro

O, per restare in tema, c’è l’altoparlante magnetico a sospensione ispirato alla Morte Nera di Star Wars che costa 766 euro

Per chi al design preferisce la qualità audio, invece, c’è il Sony SRS-XP700 da 499 euro

Oppure il JBL KDCD da 480 euro

Chi invece non ha tutti questi soldi da spendere, ma cerca solo un altoparlante Bluetooth da portare in spiaggia per divertirsi con gli amici farebbe bene a scegliere un LG XBOOM Go PL2 da 40 euro

Oppure un JBL CLIP 4 da 50 euro

