La luce smart che ti salva la vita in bicicletta

Le serate estive sono perfette per un giro in bicicletta per godere della brezza che arriva dal mare o per fare qualche piccola commissione. L’importante è pedalare in sicurezza. Ecco che il kit di luci smart può rappresentare un valido aiuto per segnalare la nostra presenza a bordo della bici sia a pedoni sia a automobilisti.

La luce si chiama Cosmo Ride e va applicata sul retro del caschetto di protezione, sul retro sella o sulla borsa posteriore. La luce è a LED e visibile sia di giorno sia di sera, ma a differenza dei tanti prodotti presenti sul mercato, che sono utilizzati come luci lampeggianti e che servono a indicare la propria presenza a bordo strada, Cosmo Ride ha molte funzioni smart in più. Ad esempio riesce a rilevare una frenata, offre il controllo dei comandi della luce dal manubrio della bicicletta, e un sistema di avviso via SMS per comunicare con familiari e amici in caso di caduta dalla bici. Infatti, la luce Cosmo Ride è connessa all’app Cosmo Connected che è un vero hub di gestione e controllo del percorso in bicicletta.



Cosmo ride, luce bici smart: com’è fatta



La confezione del kit di Luci Cosmo Ride contiene una luce a LED e un telecomando da posizionare sul manubrio della bicicletta. Ovviamente è necessario scaricare sul proprio smartphone anche l’app di Cosmo Ride.

Dal telecomando è possibile comandare la luce a LED che può essere usata come frecce, che lampeggiando indicando la direzione a sinistra o a destra. La funzione degli indicatori di direzione è gestita dal telecomando posizionato sul manubrio, quindi facile e comodo da gestire e che ricorda l’approccio di uno scooter. I comandi delle luci, inoltre, possono essere corretti dall’app su smartphone.

Grazie alla funzione "Ride Sharing" dell’app possiamo condividere il percorso fatto in bici con altre persone, mentre in caso di caduta, viene inviato un avviso via SMS (dallo smartphone con l’app) alle persone che avremo preventivamente inserito in rubrica.

Dall’app è possibile anche impostare una dashboard personale per conoscere il percorso fatto, le statistiche di viaggio, la durata e la distanza percorsa.

Infine, la batteria di Cosmo Ride richiede una ricarica completa di 2 ore e 40 minuti e dura circa 8 ore.



Luci Cosmo Ride: l’offerta di Amazon



Le luci Cosmo Ride, progettate per la sicurezza dei ciclisti costano 75 euro che sono già un ottimo prezzo di listino per dei dispositivi salvavita. Oggi questo dispositivo è ancora più conveniente grazie allo sconto Amazon che lo porta a 64,43 euro (-10,57 euro, -14%).