Lucifer 6: finalmente la data di uscita

In occasione del Comic-Con@Home durante il panel dedicato alla serie è stata a sorpresa annunciata la data di uscita della sesta stagione di Lucifer, che si è rivelata una tra le serie più ironiche e amate di questi ultimi anni e ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico internazionale.

La data da segnarsi in calendario è vicina: Lucifer 6 esce il 10 settembre. Lucifer trova la sua sesta e ultima stagione su Netflix, piattaforma che ha prolungato la vita della serie di altri tre capitoli, dopo la cancellazione da parte della rete di produzione e distribuzione originaria Fox. La grande N ha fatto sapere con uno spumeggiante trailer, omaggio al primissimo episodio pilota della serie, che Lucifer farà un’ultima notte a Los Angeles. Non dovranno attendere tanto i fan per poter vedere questo capitolo che, a differenza di quanto fatto finora vedrà rilasciati tutti e 10 gli episodi in contemporanea lo stesso giorno. Tutti pronti per il binge watching.

Lucifer arriva la stagione dell’addio

Qualche giorno fa in effetti Tom Ellis, l’iconico Lucifer, o forse dovremmo chiamarlo Dio, aveva postato qualche foto scattata dal set della sesta stagione sui suoi social stimolando l’attenzione dei fan.

Al panel del Comic-Con@Home oltre a Tom Ellis c’erano anche i due showrunner della serie che Joe Henderson e Ildy Modrovich che hanno dichiarato come la sesta sarà realmente la stagione dell’addio di Lucifer .

Qualcuno ha sottolineato come questa affermazione fosse già stata data in precedenza da Netflix annunciando la quinta, ma Henderson ha spiegato cosi la situazione: “C’è una storia che non sapevamo di dover raccontare fino a quando non siamo arrivati ​​al finale e della quinta stagione. E una volta che siamo arrivati a quel punto, ci siamo resi conto che c’era materiale per un’intera stagione degna essere sviscerata e di cui siamo entusiasti".

Però questa dovrebbe essere l’ultima, sembra.

Anticipazioni su Lucifer 6



Ellis ha parlato dei dilemmi che dovrà affrontare nella sesta stagione il suo personaggio che ora è diventato Dio: “Ora è nel suo DNA. Potrebbero esserci delle questioni un po’ strane, ma ha un bel po’ di misteri da risolvere a essere onesti", e continua Ellis “Penso che sia la classica cosa del ‘stai attento a ciò che desideri’. Perché si è convinto di molte cose durante la quinta stagione, ma spesso le cose che ti aspetti accadono in modo molto diverso, quindi questo è il tipo di dilemmi che Lucifer si trova ad affrontare nella sesta stagione."

Insomma attendiamo il 10 di settembre e sintonizziamoci su Netflix, ma prima, rivediamo i 90 secondi di trailer e il bellissimo Tom Ellis, il cui humor inglese ci mancherà. Rileggiamo quanto dice la sinossi ufficiale di questa nuova stagione, da parte della grande N: “Questo è tutto. La stagione finale di Lucifer, per davvero questa volta". Prepariamoci a salutare Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan con fazzoletti e lacrime.