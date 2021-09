Lucifer 6: le rivelazioni di Tom Ellis sul finale

Il 10 settembre verrà rilasciata sulla piattaforma Netflix la nuova stagione di Lucifer, il capitolo conclusivo in cui ammireremo, per l’ultima volta nei panni del diavolo più eclettico di sempre Tom Ellis e la co-protagonista Lauren German che vestirà nuovamente quelli dell’angelica detective, il regalo di Dio per Lucy.

Netflix ha avuto il pregio di salvare Lucifer dalla cancellazione, prevista qualche stagione fa, da parte delle Fox e ha reso Tom Ellis, dopo diversi ruoli da guest star, il vero protagonista della serie, amato e conosciuto in tutto il mondo. Il 10 settembre si chiudono i battenti e la storia, tra Lucifer Morningstar e Chloe Decker, dopo alti e bassi giunge inevitabilmente al capolinea. I due si sono recentemente raccontati ai microfoni di TVLine svelando un po’ quello che vedremo negli ultimi episodi. Per la prima volta i loro personaggi andranno d’accordo e faranno squadra. Non è la prima volta che si parla di chiusura di serie per Lucifer, ma questa pare sia realmente la volta decisiva.

Lucifer 6: le anticipazioni di Tom e Lauren

In questo finale di serie, il tira e molla tra Chloe e Lucifer non ci sarà come entrambi gli interpreti hanno confermato recentemente. Il gioco tra i due è piaciuto davvero tanto nel corso delle stagioni precedenti, facendo sognare la love story tra il diavolo e l’angelo, detective Chloe, per numerose puntate. Questa volta non litigheranno e anzi saranno un’autentica squadra.

L’addio, perché stavolta non ci sarà un Lucifer 7, sarà secondo Tom e Lauren un mix dal sapore agrodolce. Ellis spera i fan si emozioneranno a tal punto da terminare i fazzoletti a disposizione, perché in fondo i fedelissimi della serie, finalmente avranno quello che si aspettano da anni. Queste anticipazioni alimentano la grande curiosità che porterà i fan fino al 10 settembre.

Ellis e Lucifer

Tom Ellis si è innamorato di Lucifer Moriningstar, fin dalla terza pagina del copione. Tom ha dichiarato tutto il suo stupore quando seppe, all’inizio delle riprese che per ben cinque notti di fila Hollywood Boulevard sarebbe stata chiusa per girare delle scene di Lucifer. Capì subito che qualcosa di grande sarebbe accaduta.

Lauren invece ricorda con piacere quando i fan si sono letteralmente mobilitati sui social per evitare la cancellazione della serie da parte della Fox, facendo pressione su Netflix per l’acquisto dei diritti della serie. Gli appassionati furono a dir poco incredibili e né lei né Tom si sarebbero mai aspettati una simile insurrezione popolare e mobilitazione. Ancora oggi sono estremamente grati per questo caloroso e amabile gesto di fiducia nei loro confronti.

Il countdown per la sesta stagione è partito da tempo ma prima del saluto finale a Lucifer, Chloe e gli altri personaggi, ripassiamo i migliori episodi di questa straordinaria serie tv.

L’appuntamento su Netflix è per il prossimo 10 settembre.