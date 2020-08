Lucifer 6, arrivano le prime anticipazioni

Le prime otto puntate della quinta stagione di Lucifer 5 sono state pubblicate da pochi giorni, creando non poco dibattito tra gli appassionati della serie TV. L’apparizione di Michael, l’incontro tra i due fratelli gemelli e l’arrivo di loro padre (Dio) nelle ultime puntate della stagione 5, non ha fatto altro che aumentare la curiosità e la voglia di vedere i prossimi episodi. Come abbiamo già detto in altri articoli, Lucifer avrà sia una seconda parte della stagione 5, sia una stagione 6 attesa per il prossimo anno e che ancora non è stata girata.

Arrivano, però, già le prime anticipazioni sui temi che verranno trattati in Lucifer 6 e nella seconda parte di Lucifer 5. A farsi sfuggire qualche parola di troppo sono gli stessi protagonisti e creatori della serie TV che hanno assicurato che il livello di emozioni continuerà a crescere negli episodi finali. Se già le prime otto puntate della quinta stagione sono piene di colpi di scena, sono nulla in confronto a quello che attenderà gli appassionati nei prossimi mesi.

Lucifer 5, cosa si parlerà nella seconda parte

È stato lo stesso Tom Ellis, attore protagonista di Lucifer 5 dove interpreta sia Lucifer Morningstar sia suo fratello gemello Michael, a parlare delle prossime puntate della stagione. Con l’arrivo alla fine di Dio, padre di Lucifer e di Michael, la seconda parte di Lucifer 5 si fa molto interessante. Come è il rapporto tra i figli e il loro padre? Quale sarà il suo ruolo? Più e più volte nelle precedenti stagioni Lucifer ha parlato del difficile rapporto avuto con il padre e ora finalmente i due sono faccia a faccia.

Della seconda parte della quinta stagione hanno parlato anche i creatori della serie TV e si sono lasciati sfuggire qualche piccola anticipazione. Il tema centrale sarà il rapporto tra i due fratelli gemelli e il loro padre e il lato sentimentale sarà molto più centrale rispetto ai primi episodi di Lucifer 5.

Lucifer 6, al centro le tematiche sociali

Gli sceneggiatori sono già al lavoro sulle nuove puntate della stagione 6 di Lucifer, con le riprese che dovrebbero iniziare a breve. E anche qui sappiamo a grandi linee di che cosa parleranno i singoli episodi. Ricordiamo che Lucifer 6 sarà l’ultima stagione della serie TV e gli sceneggiatori hanno assicurato che i temi sociali torneranno a essere protagonisti. In particolar modo si parlerà anche del movimento Black Lives Matter, con una puntata dedicata al tema. Tutto il cast ha voluto fortemente una puntata dedicata all’argomento, essendo impegnati anche nella vita reale nel movimento di protesta.