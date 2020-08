Lucifer, il rinnovo della sesta stagione ha cambiato parte della storia

Il rinnovo per la sesta stagione di Lucifer è arrivato in maniera quasi inaspettata. Gli sceneggiatori e i produttori erano convinti di dover terminare la storia con la quinta stagione, che come oramai ben sappiamo è stata divisa in due parti: la prima è stata rilasciata su Netflix il 21 agosto, la seconda arriverà quando si concluderanno le riprese, probabilmente per l’inizio del 2021.

Gli sceneggiatori avevano già preparato tutta la quinta stagione, compresa la conclusione della serie TV. Tutto rimandato alla sesta stagione, con la necessità di riscrivere anche il finale di Lucifer 5. Sicuramente l’allungamento della serie TV permetterà agli sceneggiatori di andare ancora più nello specifico in alcune storie, ma allo stesso tempo è stata una sfida per riuscire a mantenere un filo logico nella stagione 5. E infatti, come detto da Joe Henderson e Ildy Modrovich, il rinnovo ha avuto un impatto sullo sviluppo di Lucifer 5, con la possibilità di approfondire alcune storie che al contrario sarebbero state affrontate in maniera sbrigativa. Le fondamenta per Lucifer 6 sono state già gettate con la seconda parte della quinta stagione e bisognerà aspettarci molti colpi di scena.

Lucifer 6, le prime anticipazioni

La seconda parte della quinta stagione di Lucifer 5 sarà un lungo prologo che introdurrà alla sesta e conclusiva stagione della serie TV. E le relazioni familiari diventeranno sempre più importanti nello sviluppo della storia. La prima parte della quinta stagione ha introdotto due nuovi personaggi: Michael, il fratello gemello di Lucifer, impersonato dallo stesso Tom Ellis, e il papà dei due fratelli, Dio.

Dinamiche familiari che saranno già protagoniste della seconda parte della quinta stagione, ma che diventeranno ancora più centrali in Lucifer 6. Il rinnovo ha portato gli sceneggiatori a rivedere alcune parti della stagione cinque, in modo da creare nuove sotto trame da sviluppare in futuro. Gli stessi sceneggiatori e produttori hanno confermato il fatto che il finale della stagione 5 (che si vedrà quando verrà rilasciata la seconda parte) è stato completamente riscritto a causa del rinnovo.

Il resto, invece, è rimasto identico a come era stato immaginato nelle fasi iniziali, per non far perdere il senso e l’anima della quinta stagione.

Quando uscirà la seconda parte di Lucifer 5 e Lucifer

Per vedere la seconda parte di Lucifer 5 non bisognerà aspettare molto. Le riprese si sono quasi concluse e poi bisognerà aspettare il lavoro per la post produzione. L’ipotesi più probabile è la fine del 2020 – l’inizio del 2021. Per la sesta stagione di Lucifer, invece, bisognerà aspettare anche un bel po’: probabilmente la fine del prossimo anno.