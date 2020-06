Lucifer, ufficiale la sesta e ultima stagione della serie TV Netflix

“Non siamo riusciti a resistere fino alla stagione 666, Lucifer tornerà per la sesta ed ultima stagione. E sarà davvero quella finale.” Con queste parole, l’account ufficiale Netflix UK ha annunciato a sorpresa su Twitter l’uscita in streaming di Lucifer 6. Non è un caso che l’azienda abbia sottolineato che la sesta sarà la stagione finale, perché già dalla terza si parlava di una conclusione, che però è stata sempre rimandata.

La serie ha come protagonista l’attore Tom Ellis che interpreta Lucifer Morningstar, ovvero Lucifero che, stanco di regnare negli Inferi, decide di vivere sulla Terra, ed esattamente a Los Angeles dove gestisce un night club, il Lux, insieme alla sua collaboratrice Mazikeen. Qui conosce e si innamora della detective Chloe e la aiuta a risolvere diversi casi nella città di Los Angeles. Questa è la trama principale che, puntata dopo puntata vedrà nuovi personaggi e diversi colpi di scena.

Lucifer: la serie tv che non finisce mai

Lucifer ha rischiato di essere cancellata più volte. Infatti, le voci sul finale circolavano già dalla terza stagione, caratterizzata da alcuni problemi legati al cast e alla produzione. Infatti, originariamente era stata cancellata da Fox. In seguito, i fan hanno insistito per farla continuare, lanciando anche la campagna social #SaveLucifer.

Netflix ha deciso di acquistare i diritti di distribuzione fino alle riprese e alla trasmissione della quinta stagione. Quindi, nessuno si aspettava una sesta ed ultima stagione, eppure ecco che la piattaforma di video streaming ha fatto il grande annuncio su Twitter: ci sarà addirittura la sesta stagione, ma sarà l’ultima. Questa volta per davvero.

Quando uscirà Lucifer 6

Non è ancora stata annunciata l’uscita della sesta stagione, ma sappiamo che Lucifer 5 uscirà su Netflix il 21 agosto 2020. Tenendo conto che il tempo di attesa tra una stagione e l’altra è generalmente di un anno, probabilmente la season finale verrà resa disponibile nell’estate 2021. C’è poi un’altra incognita, quella delle riprese. Infatti, molte produzioni sono state fermate dalla diffusione del Covid-19 e questo potrebbe avere un impatto anche sul futuro delle serie tv.

Inoltre, le misure anti-contagio potrebbero dilungare ulteriormente i tempi. Per il momento non ci rimane che attendere la fine di agosto per goderci le nuove puntate in streaming su Netflix, la piattaforma che ogni mese sforna un catalogo aggiornato, pensato per soddisfare le esigenze del suo pubblico.

Come vedere Lucifer in streaming

In attesa della quinta e della sesta stagione, su Netflix sono disponibili in streaming le restanti quattro. Per vederle è necessario essere abbonati e utilizzare uno dei dispositivi compatibili con la piattaforma: computer, smartphone, tablet, smart tv o console. Per guardare Lucifer bisogna lanciare l’applicazione, cercare la serie TV e premere sul banner dedicato. Si aprirà una scheda con tutte le puntate delle quattro stagioni e si potrà decidere quale rivedere.