Luna Park: tutto sulla serie tv italiana di Netflix

Dopo il grande successo della serie Zero, Netflix si prepara ad accogliere una nuova serie tv italiana prodotta da Fandango. Il suo titolo è Luna Park ed è ambientata nel parco divertimenti della Roma divenuto famoso negli anni Sessanta. Lo show è creato da Isabella Aguilar, che ha precedentemente lavorato per Baby e interpretato da Simona Tabasco (DOC) e Lia Grieco.

La piattaforma ha annunciato il debutto della serie entro il 2021 in Italia e in tutti i Paesi del mondo in cui il servizio è attivo. Sarà un dramma tutto italiano, dove si incontreranno famiglie e generazioni profondamente diverse tra loro. Tra una giostra e un’esplosione di luci, lo spettatore potrà godere di un vero e proprio spettacolo dove si alterneranno intrighi, relazioni amorose e segreti. Sullo sfondo ci sarà una affascinante Capitale, immersa in quello che è stato uno dei suoi periodi più floridi, quello della Dolce Vita.

Luna Park: trama della serie tv

La serie tv è divisa in 6 episodi, creata e scritta da Isabella Aguilar ed è diretta da Anna Negri (Baby) e Leonardo D’Agostini, che ha avuto il nastro d’Argento come miglior regista esordiente per il film Il Campione disponibile su Netflix.

Luna Park narra il magico incontro tra Nora e Rosa, una giostraia e una ragazza dell’alta società. Le due, apparentemente non hanno nulla in comune, ma ben presto scoprono di essere legate e costruiscono una importante amicizia.

Sono coinvolti anche i membri delle rispettive famiglie, quella dei Marini, di cui fa parte Nora e dei Gabrielli, di cui è parte Rosa.

Serie tv Luna Park: il cast

Simona Tabasco veste i panni di Nora e, come già detto fa parte di una numerosa famiglia, che impareremo a conoscere nella serie. Il padre si chiama Antonio, ed è interpretato da Tommaso Ragno (Baby).

Nel cast c’è anche Milvia Marigliano (Loro 2) che interpreta la nonna Miranda, Mario Sgueglia (Summertime) che veste i panni dello zio Ettore e Ludovica Martino (Sotto il sole di Riccione e Skam Italia) della madre Stella.

La famiglia Gabrielli è quella di Rosa, interpretata da Lia Grieco. Nel parentado troviamo Guglielmo Poggi (Smetto quando voglio) nel ruolo del fratello Giggi, Paolo Calabresi (I Viceré, La corrispondenza, Boris) che veste invece i panni del padre Tullio e Fabrizia Sacchi (La prima cosa bella) della madre Lucia.

Accanto alle vicende delle due famiglie protagoniste, si intrecciano anche quelle dei Baldi, un’altra famiglia composta da Lando, che è interpretato da Michele Bevilacqua (Don Matteo); Doriana, interpretata da Lorenza Indovina (Qualunquemente); e i loro figli Matteo e Simone, interpretati da Edoardo Coen e Alessio Lapice (Il Primo Re).

Nel cast, tutto italiano, troviamo anche Giulio Corso (Il paradiso delle signore), Matteo Olivetti, Alessandra Carrillo (Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma), Gianfranco Gallo (Gomorra: La serie), Davide Valle, Roberto Evangelista, Giulia Ricciardi (Medicina generale), Lidia Vitale (Romolo + Giuly) e Ilaria Loriga.

Insomma, tanti volti conosciuti e già visti nelle serie tv di maggiore successo ma anche nuovi interpreti del panorama italiano. Non rimane che attendere ulteriori notizie ufficiali e l’arrivo sulla piattaforma Netflix entro il 2021.