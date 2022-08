MacBook Air in offerta al minimo storico: è da acquistare subito

Alla WWDC 2022, l’evento che Apple organizza ogni anno e che dedica agli sviluppatori, c’è stato spazio anche per l’hardware. L’azienda di Cupertino ha utilizzato lo spazio per presentare i nuovi MacBook Air 2022, il computer lowcost pensato per il mondo del lavoro. La nuova versione cambia completamente faccia al PC: nuovo design, nuovi componenti e soprattutto il nuovo processore Apple M2, l’ultima versione del chipset realizzato direttamente dagli ingegneri Apple. Un processore che assicura ancora più potenza e che ha i "superpoteri" come recita il claim pubblicitario.

Un computer portatile che ha fatto il suo debutto sul mercato da pochissime settimane e che da oggi troviamo in super offerta su Amazon con uno sconto incredibile che sfiora i 300€. Inutile dire che si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e anche di una delle migliori offerte di tutto il web. E per impreziosire ancora di più la promozione c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon. Come capita con tutti i prodotti Apple l’offerta potrebbe durare pochissimo tempo e scadere già nelle prossime ore: per questo motivo bisogna approfittarne subito.

MacBook Air con M2: le caratteristiche tecniche

Un vero e proprio salto in avanti dal punto di vista tecnologico: con il MacBook Air 2022 Apple segna un nuovo standard che le altre aziende e la stessa Cupertino dovranno seguire. Il PC monta tutte componenti di ultimissima generazione e che assicurano prestazioni elevatissime. Vediamole nel dettaglio.

Il salto in avanti lo si nota già dallo schermo. Il PC laptop di Apple ha un display Liquid Retina da 13,6", il più grande mai visto su un MacBook Air. Raggiunge un picco di luminosità di 500 nit, ha un’ampia gamma cromatica P3 e soprattutto supporta la tecnologia True Tone che adatta il colore in base alla luce ambientale. Sotto la scocca troviamo il punto nevralgico di questo PC: il processore Apple M2. Si tratta dell’ultima versione dei chipset made in Apple e rispetto all’M1 garantisce prestazioni superiori in ogni ambito, dal rendering video fino al fotoritocco. A supporto 8GB di RAM e un SSD da ben 512GB.

Il MacBoo Air ha anche una nuova fotocamera ottimizzata per le videochiamata, in modo che il viso sia sempre in primo piano e alla massima risoluzione (connessione permettendo). Ottimo anche il comparto audio con ben quattro altoparlanti per un audio spaziale. Il TouchID è integrato nella tastiera e serve per proteggere la propria privacy e anche per accettare i pagamenti online. Migliorata anche la batteria che assicura un’autonomia fino a 18 ore. Concludiamo con il design: il PC ha uno spessore di poco superiore al centimetro e pesa solo poco più di un chilogrammo.

Apple MacBook Air 2022 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’Apple MacBook Air 2022. Il computer portatile è disponibile sul sito di Apple a un prezzo di 1599€, con uno sconto del 15% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 280€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 319,80€ al mese. Il prezzo è elevato, ma si tratta di un PC con componenti di ultimissima generazione e che assicura prestazioni elevatissime. E inoltre sappiamo molto bene che i prodotti Apple si svalutano molto lentamente. La spedizione e la vendita è curata direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

