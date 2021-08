Il MacBook Air migliore al prezzo migliore

Da quando Apple ha presentato i nuovi MacBook con il processore proprietario Apple M1, a novembre 2020, le vendite di questi computer portatili sono esplose. In particolare quelle del MacBook Air, che unisce alla grande potenza del nuovo chip due caratteristiche apprezzatissime: un prezzo inferiore, rispetto ai MacBook Pro, e l’assenza totale di ventole.

Messo alla prova con le applicazioni reali e non solo con i test di laboratorio e i benchmark sintetici, il MacBook Air ha dimostrato di essere un computer adatto a una platea veramente ampia di persone. Chi fino all’anno scorso decideva di comprare il MacBook Pro al posto dell’Air (stiamo parlando della generazione precedente, con CPU Intel) lo faceva perché l’Air non aveva potenza a sufficienza per svolgere i compiti più impegnativi. Oggi non è più così e molti software, anche di livello professionale, girano alla perfezione già con l’Air. Il Pro resta il punto di riferimento ancora per una nicchia di compiti estremamente pesanti, ma è una nicchia sempre più piccola. Di MacBook Air, però, ce ne sono due e non uno solo e la differenza di prezzo è importante. La buona notizia è che oggi il MacBook Air migliore è in vendita su Amazon ad un prezzo estremamente scontato.

I due MacBook Air

Tutti i nuovi MacBook Air venduti da Apple a partire da fine 2020 montano il SoC M1 Silicon, che contiene al suo interno sia la CPU che la GPU e persino la memoria RAM. Per questo motivo chi compra un Air (o anche un Pro) con 8 GB di RAM non può successivamente passare a 16 GB se non cambiando tutto il computer.

Su MacBook Air, però, il chip M1 è disponibile in due versioni: la prima con CPU a 8 core e GPU a 7 core e 256 GB di disco SSD, la seconda che ha sia la CPU che la GPU a 8 core e disco SSD da 512 GB. Un solo core e il diverso disco fanno una grandissima differenza di prezzo: il MacBook Air con GPU a 7 core ha un prezzo di listino di 1.159 euro, quello con GPU a 8 core ha un prezzo di listino di 1.429 euro. L’SSD può essere cambiato in un secondo momento, la GPU no.

A dire il vero non sono molte le applicazioni in cui il core mancante si fa rimpiangere veramente, perché anche il MacBook Air con GPU a 7 core è molto performante in quasi tutti i campi. Per lo spazio di archiviazione, invece, si rimedia tranquillamente anche con un disco esterno USB se non lo si vuole sostituire.

MacBook Air: l’offerta su Amazon

A rigor di logica, quindi, comprare un MacBook Air con GPU a 7 core è la scelta migliore. Ma questo vale solo se lo si paga a prezzo di listino, mentre tutto può cambiare con l’offerta giusta.

E, infatti, in questo momento non ha più senso comprare il MacBook Air base perché la versione più performante e con disco di dimensioni superiori costa poco più di quella meno potente: 1.189 euro (-240 euro, -17%). Il computer è venduto e spedito da Amazon, con tutte le garanzie conseguenti.

Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13 pollici, 8 GB RAM, 512 GB SSD)