MacBook Air mai così conveniente: offerta da non farsi scappare

Che i prodotti Apple abbiano un clico di vita più lungo rispetto ai prodotti della concorrenza è fatto risaputo. L’ottimizzazione hardware/software permette di utilizzare iPhone, MacBook e iPad per un periodo di tempo più lungo rispetto a computer Windows o telefonini Android.

Il MacBook Air 2020 è ancora oggi un computer estremamente valido. Tra le offerte top di oggi su Amazon, il computer portatile della Mela Morsicata unisce una portabilità estrema – pesa poco più di un chilogrammo – a prestazioni fuori dalla norma. Anche a due anni dall’uscita, l’ultrabook della Casa di Cupertino assicura performance da non sottovalutare: esegue anche i programmi più pesanti senza mostrare segni di rallentamento. E grazie allo sconto top di oggi non è mai costato così poco.

Apple MacBook Air 2020, con Apple M1, Display Retina, 8+256 GB

MacBook Air scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il MacBook Air 2020 è stato il primo PC della Mela Morsicata a montare il chip Apple M1, SoC progettato dai tecnici della casa di Cupertino. Al suo interno integra una CPU 8-core, una GPU 7-core e un Neural Engine capace di eseguire complessi algoritmi di intelligenza artificiale. Una piattaforma estremamente potente, capace di raggiungere livelli di performance elevatissimi garantendo un’efficienza energetica fuori dal comune.

Il Display Retina da 13,3 pollici (risoluzione 2560×1600 pixel) è ideale sia per lavorare sia per divertirsi. L’ampia gamma cromatica P3 mostra il 25% di colori in più rispetto allo spettro RGB, mentre la tecnologia TrueTone regola automaticamente il bianco in base alla luce esterna.

Sul fronte della connettività, il MacBook Air permette di lavorare in mobilità senza grossi problemi. In modalità wireless si può sfruttare la connettività WiFi 6, con velocità fino a 1,2 gigabit al secondo. In modalità cablata, invece, le porte Thunderbolt permettono di scambiare dati (fino a 40 gigabit al secondo), collegare monitor 6K e ricaricare il PC.

Da non sottovalutare, poi, dimensioni e peso di quello che è uno dei computer portatili più leggeri in commercio. Nel punto più spesso è appena 1,61 centimetri (0,41 centimetri in quello più sottile), mentre pesa solamente 1,29 chilogrammi. Un ultrabook a tutti gli effetti, che può essere facilmente portato in giro senza affaticarsi più di troppo. Il tutto, con una batteria da record: il MacBook Air assicura un’autonomia di 18 ore: più di due giorni di lavoro senza che sia necessario ricaricarlo.

MacBook air a rate senza interessi su Amazon: sconto e prezzo finale

Il MacBook Air 2020 non è mai stato così conveniente come oggi. Merito dello sconto del 23% che permette di risparmiare 280 euro sul prezzo di listino. Il computer della Mela Morsicata costa 949,00 euro anziché 1.229,00 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese per le pratiche di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi proseguire con il normale processo di acquisto. Scegliendo di comprare il MacBook a rate su Amazon lo pagherete 189,80 euro al mese per cinque mesi.

