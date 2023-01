MacBook Air al minimo storico: a questo prezzo è un vero affare

Uno dei prodotti più iconici e desiderati di Apple è in continua evoluzione. Nonostante abbia sulle spalle più di qualche anno, resta ancora un dispositivo super valido, grazie soprattutto ai continui aggiornamenti hardware rilasciati dall’azienda di Cupertino in questi anni. Stiamo parlando del MacBook Air, il PC "lowocst" made by Apple tra i più utilizzati nel mondo del lavoro e della consulenza e che si rivela ottimo anche per chi lavora o vuole cominciare la propria attività da content creator. Un computer portatile ultra-leggero e che è pensato proprio per chi viaggia molto e ha la necessità di lavorare in qualsiasi situazione.

Apple ha da poco rinnovato il MacBook Air dotandolo del processore M2, uno dei più potenti tra quelli realizzati dall’azienda di Cupertino e che troviamo anche su PC di fascia superiore. La buona notizia di oggi è che lo troviamo in offerta al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto di 260€ che troviamo su Amazon. Si tratta di una super promo e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Insomma, un’occasione più unica che rara e lasciarsela sfuggire potrebbe essere un grosso errore.

MacBook Air

MacBook Air: la scheda tecnica

Uno smartphone lowcost con i "superpoteri". La nuova versione del MacBook Air fa un deciso salto in avanti, merito del nuovo design, dello schermo leggermente più grande e soprattutto del processore M2, lo stesso presente su alcuni modelli di MacBook Pro. Un computer veramente completo sotto tutti i punti di vista e che si adatta a qualsiasi utilizzo, dal vedere semplicemente una puntata della propria serie TV preferita fino all’editing di video e foto.

Il computer ha un design eccezionale: pesa poco più di 1Kg e ha uno spessore di poco più di 1cm. Massime performance con la massima efficienza. Rispetto ai modelli precedenti la potenza è aumentata enormemente e si riesce a lavorare anche sui file più complessi senza troppi problemi. E la batteria ha un’autonomia che può arrivare fino a un massimo di diciotto ore.

Il tutto è impreziosito dall’ottimo schermo che troviamo su ogni PC Apple. Sul MacBook Air 2022 è presente un display Liquid Retina da 13,6" (il più grande mai visto su questo PC) con una luminosità elevata, un’ampia gamma cromatica P3 e la tecnologia True Tone che adatta la luminosità in base alla luce esterna.

Essendo un PC pensato per il lavoro non poteva mancare una videocamera/webcam FaceTime HD con risoluzione a 1080p. I tre microfoni in array con algoritmi di beamforming catturano perfettamente la tua voce ed eliminano i fastidiosi rumori di sottofondo. In questo modo le videochiamate sono sempre perfette.

MacBook Air in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e nuovo minimo storico per il MacBook Air con processore M2, l’ultima versione del PC lowcost di Apple. Oggi è disponibile a un prezzo di 1269€, con uno sconto del 17% che fa risparmiare più di 250€ sul prezzo di listino. Uno sconto molto interessante, soprattutto perché si tratta di un dispositivo Apple e sappiamo molto bene che è già complicato trovarli in promo. Inoltre, anche a diversi anni di distanza si riesce a venderlo a un prezzo elevato, rientrando in parte della spesa. SI può anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 253,80€ utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. La consegna avviene in tempi piuttosto rapidi e per fare il reso si hanno 30 giorni di tempo.

MacBook Air

