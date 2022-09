MacBook Air, il prezzo è crollato: mai così conveniente

Nel corso degli ultimi anni, il settore dei computer portatili è andato incontro a un’ulteriore evoluzione che ha portato alla creazione di dispositivi ultraleggeri e sottilissimi. Si tratta dei cosiddetti ultrabook, pensati per chi ha la necessitò di avere sempre un computer con sé.

Il MacBook Air in offerta su Amazon è la scelta ideale per tutti coloro che cercano un computer che consenta loro di lavorare in mobilità senza "l’assillo" della batteria. L’autonomia estesa, come abbiamo visto, permette di lavorare agevolmente ovunque ci si trovi, senza dover necessariamente trovare una presa di corrente. E, grazie alla promozione top del gigante dell’e-commerce, potrai acquistare il portatile della Mela morsicata al prezzo più basso di sempre, pagando a rate senza interessi né spese di istruttoria.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

MacBook Air 2020 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Anche se si tratta del più sottile e leggero tra i computer portatili della Mela morsicata, il MacBook Air 2020 in offerta su Amazon non ha davvero nulla da invidiare in quanto a prestazioni e comparto hardware. Basta scorrere, anche velocemente, la scheda tecnica del MacBook Air per accorgersi che non si avranno problemi con rallentamenti o lag di sorta.

All’interno dello shell in alluminio trova infatti spazio il chip Apple M1, progettato dagli ingegneri e dai tecnici di Cupertino per i prodotti di punta Apple. Il chip contiene una CPU 8 core e una GPU 7 core, olte al Neural Engine da 16 core in grado di eseguire anche gli algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico più complessi. A completare il comparto hardeare troviamo 8 gigabyte di memoria RAM e un disco a stato solido da 256 gigabyte.

Il Retina display da 13,3 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel garantisce poi un livello di dettaglio e accuratezza dei colori mai visto prima. Non solo i video e le foto sono più realistiche che mai, ma anche il testo apparirà più definito e facile da leggere. Insomma, uno schermo bello a vedersi (i bordi sono sottilissimi) e che affatica poco la vista.

La batteria, infine, è pensata per durare tutto il giorno (e anche un po’ di più). L’ottimizzazione hardware-software del portatile ultraleggero Apple permette infatti di ridurre i consumi: l’autonomia dichiarata è di 18 ore con singola carica. Più che sufficiente per lavorare due giorni e mezzo senza bisogno di una presa elettrica.

MacBook Air a rate senza interessi su Amazon: prezzo e offerta

Come accennato, il MacBook Air del 2020 è oggi tra le offerte top di Amazon grazie allo sconto che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre. Il portatile della casa di Cupertino costa 979 euro, con uno sconto sul listino del 20%. Il risparmio è considerevole: rispetto al prezzo consigliato da Apple, il MacBook Air costa ben 250 euro in meno.

Allo sconto considerevole si unisce poi la possibilità (riservata agli utenti Amazon Prime) del pagamento a rate senza interessi né spese di istruttoria. Chi ha aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento può infatti scegliere di pagare a rate con Amazon: sarà sufficiente selezionare la modalità di pagamento a rate prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi seguire la normale procedura di acquisto. In questo caso, il MacBook Air 2020 costa 195,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple MacBook Air 2020, Display Retina 13 pollici, 8GB RAM e 256GB SSD