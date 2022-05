MacBook Air, lo sconto è incredibile: prezzo mai così basso

Sin dalla sua prima versione, Il MacBook Air ha strizzato l’occhio a tutte quelle persone che fanno del lavoro in mobilità la propria ragione di vita. Sottile, compatto e leggero, il “laptop estremo" della casa della Mela morsicata non costringe a rinunce di alcun tipo, potendo contare su un pacchetto hardware di assoluta eccellenza.

Se siete alla ricerca di un computer portatile leggero e maneggevole, dunque, non dovete farvi scappare l’offerta top di oggi su Amazon, che fa crollare il prezzo del MacBook Air al minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos. Una promozione che vi consente di risparmiare alcune centinaia di euro sul prezzo di listino e di portare a casa uno dei migliori portatili oggi in commercio.

MacBook Air 2020: specifiche tecniche

Progettato e realizzato per la “mobilità estrema", il MacBook Air è il computer portatile più leggero e sottile che la casa di Cupertino abbia mai realizzato. Nel punto più sottile è spesso appena 4 millimetri, mentre nel punto più spesso (in corrispondenza delle cerniere dello schermo) supera di poco 1 centimetro. Il tutto con un peso inferiore a 1,3 chilogrammi. Insomma, un campione di portabilità che non impone, però, alcun compromesso in termini di performance.

Il MacBook Air 2020 monta infatti il chip Apple M1, un System on a Chip dotato di CPU 8 core, GPU 7 core e Neural engine 16 core capace di eseguire anche i più complessi algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning senza incidere eccessivamente sulla durata della batteria. Completano la scheda tecnica del MacBook Air in offerta su Amazon 8 gigabyte di RAM e disco a stato solido da 256 gigabyte. Un comparto hardware di tutto rispetto, che vi consentirà di utilizzare programmi di fotoritocco o montaggio video senza troppi problemi e rallentamenti di sorta.

Operazioni, queste ultime, rese ancora più semplici dal Retina Display da 13,3 pollici montato dal MacBook Air. L’ampia gamma cromatica e la tecnologia True Tone assicurano una resa visiva senza precedenti: i colori sono brillanti e vividi, per immagini più reali che mai. Il livello di dettaglio assicurato dal pannello (risoluzione 2560×1600 pixel con densità di 227 pixel per pollice) rende possibile catturare anche il più piccolo dettaglio o la minima variazione di sfumatura, agevolando il lavoro di creativi di ogni genere.

Il chip WiFi 6 e la porta Thunderbolt 4 assicurano invece connessioni veloci e stabili sia con cavo sia wireless. Connettendosi a un router compatibile, sarà infatti possibile scambiare dati a velocità decisamente elevata (il massimo teorico è di 9,6 gigabit al secondo), mentre la porta fisica consente non solo di scambiare dati a grande velocità (fino a 40 gigabit al secondo) ma anche di connettere monitor con risoluzione 6K.

MacBook Air in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Insomma, pur trattandosi di un laptop lanciato oltre un anno fa, il MacBook Air in offerta su Amazon è una macchina validissima, capace di garantire ancora diversi anni di utilizzo senza rallentamenti né problemi di sorta. Per questo motivo, l’offerta top di oggi su Amazon è di quelle da non lasciarsi scappare. Il MacBook Air color oro è scontato del 20%, con il prezzo che crolla a 929 euro, il più basso mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Inoltre, gli abbonati ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito ai metodi di pagamento possono pagare il Macbook Air a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria (rate da 185,80 euro al mese per cinque mesi).

Apple MacBook Air 2020, con chip Apple M1, Retina Display, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione, color oro