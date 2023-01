MacBook Air, sconto imperdibile: minimo storico

Non tutti i computer sono uguali. Alcuni si distinguono dalla massa per il loro design e per le loro caratteristiche. Tra questi ci sono sicuramente i computer portatili Apple, diventati oramai delle vere icone. Icone che, però, hanno un costo abbastanza elevato e molto spesso inaccessibile. Alcune volte l’anno, però, si ha la fortuna di trovarli in offerta grazie alle promo lanciate da Amazon. E oggi è proprio uno di quei giorni. Disponibile in super promo il MacBook Air con processore M1, lanciato sul mercato da oramai un po’ di tempo, ma che resta ancora super affidabile. Anche grazie al continuo supporto di Apple che rilascia aggiornamento software anno dopo anno. Come detto, oggi è in offerta a un prezzo speciale grazie allo sconto del 21% che permette di risparmiare più di 250€ sul prezzo di listino. E lo si può pagare anche a rate a tasso zero.

Le caratteristiche sono quelle tipiche di un computer top in grado di assicurare prestazioni elevatissime in qualsiasi situazione. Display Retina che una gamma cromatica elevatissima, processore M1 sviluppato direttamente da Apple e ottimizzato per ottenere il massimo, batteria che dura tutto il giorno e logicamente una videocamera/webcam per le videochiamate. Il PC è leggerissimo e ideale per chi lavora in smart working ed è sempre in viaggio (lo schermo da 13" con cornici sottilissime lo rendono ancora più maneggevole). Come capita spesso per i dispositivi Apple, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

MacBook Air scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il MacBook Air è uno dei primi computer a montare il processore M1 realizzato e prodotto direttamente da Apple. Una vera e propria rivoluzione che ha dato i suoi frutti: il MacBook Air assicura prestazioni più elevate ed è ottimizzato alla perfezione, anche grazie ai continui aggiornamenti software rilasciati dall’azienda di Cupertino. Si può fare veramente di tutto, dal montare video pesantissimi fino al programmare o utilizzare programmi esosi dal punto di vista della capacità computazionale. A supporto troviamo anche 8GB di RAM e un SSD da 512GB. Altro punto forte, come d’altronde in tutti i MacBook è lo schermo. Troviamo un display Retina da 13,3" con risoluzione 2560×1600 con dettagli elevatissimi e colori molto reali. L’ampia gamma cromatica offre il 25% in più di colori in più rispetto allo spettro sRGB.

Essendo un computer pensato per il lavoro non poteva mancare una videocamera top di gamma. L’immagine è super nitida e l’intelligenza artificiale interviene in tempo reale per migliorare la qualità delle riprese. Presenti anche tre microfoni in array che eliminano i fastidiosi rumori di sottofondo. Chiudiamo con la batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Insomma, un computer completo disponibile oggi a un super prezzo.

MacBook Air in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico pareggiato per il MacBook Air con processore M1. Oggi lo troviamo in offerta con uno sconto del 21% che fa scendere il prezzo fino a 969€. Il risparmio è davvero notevole e supera i 250€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 196,80€ al mese (si può attivare il servizio direttamente nella pagina prodotto). La disponibilità è immediata e la consegna eseguita da Amazon avviene nel giro di pochissimi giorni. Per fare il reso di hanno i classici 30 giorni di tempo.

