MacBook Air mai così conveniente: sconto top da non lasciarsi scappare

Che i dispositivi Apple "invecchino" più lentamente della concorrenza è cosa risaputa. Smartphone, tablet e PC della Casa di Cupertino hanno mediamente una prospettiva di vita più lunga rispetto a quella della concorrenza, permettendo così di ammortizzare su un periodo più lungo la spesa.

Ad esempio, nonostante sia stato lanciato ormai oltre due anni fa, il MacBook Air è ancora oggi uno dei migliori ultrabook disponibili sul mercato. Basta leggerne la scheda tecnica per capire il perché. Il display Retina garantisce un’ampia gamma cromatica e immagini realistiche come non mai, mentre il processore Apple M1 è caratterizzato da un’elevata potenza di calcolo. Insomma, un computer portatile perfetto per chi lavora, e non solo. Grazie allo sconto top di oggi su Amazon può essere utilizzato anche come PC per l’università o lo svago.

Apple MacBook Air

Apple MacBook Air scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Basta uno sguardo, anche fugace, per accorgersi che il pannello dello schermo del MacBook Air non è come gli altri. Il Display Retina da 13,3 pollici assicura una resa grafica senza precedenti: l’ampia gamma cromatica P3, la tecnologia True Tone e la risoluzione 2560×1600 pixel assicurano livello di dettagli e realismo incredibile.

Il processore Apple M1, con la sua CPU 8-core e GPU 7-core, è perfetta per eseguire programmi e applicativi di ogni tipo, anche i più esigenti (come quelli di fotoritocco e montaggio video). Merito anche del Neural Engine a 16 core, che sfrutta avanzati algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning per aiutarti a ritoccare immagini, foto e video.

Un ultrabook estremamente performante ma, allo stesso tempo, "parsimonioso". Grazie all’ottimizzazione hardware/software, infatti, il Macbook Air consuma pochissimo: la batteria assicura un’autonomia fino a 18 ore, permettendoti di lavorare in mobilità senza preoccupazioni. In questo senso non vanno poi sottovalutate dimensioni e peso del PC della Mela Morsicata: sottilissimo, pesa poco più di un chilogrammo e può essere portato in giro senza troppa fatica.

MacBook Air a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato, il MacBook Air è tra le migliori offerte di oggi su Amazon grazie a uno sconto che permette di risparmiare 330 euro sul prezzo di listino. L’ultrabook della Mela morsicata può essere acquistato con un ribasso del 27% e costa 899,00 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono poi scegliere di comprare il MacBook Air a tasso 0 e senza spese di istruttoria. Basta selezionare questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi seguire la normale procedura di acquisto. In questo modo, il portatile della Casa di Cupertino costa 179,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple MacBook Air